Жерар Пике был против. Куда Шакира заберет детей

Знаменитости воспитывают двух общих сыновей.

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Стало известно, куда 45-летняя колумбийская певица Шакира заберет своих детей после расставания с футболистом Жераром Пике. Об этом пишет TMZ.

Артистка и ее два сына пакуют вещи и направляются в Майами после того, как она и ее бывший возлюбленный достигли нового соглашения об опеке.

В совместном заявлении для TMZ бывшая пара говорит: "Мы подписали соглашение об опеке. Наша единственная цель – обеспечить нашим детям максимальную безопасность и защиту и надеяться, что они смогут продолжать свою жизнь в безопасном и спокойном окружении".

В частности, стало известно, что команда юристов певицы пришла к согласию с представителями спортсмена во время 12-часовой встречи. В следующем году Шакира переедет из Барселоны в Майами с их детьми — Сашей и Миланом.

[ + – ] Шакира с сыновьями Фото: Instagram shakira

Источник, близкий к бывшей паре, сообщил таблоиду, что родители "подписали соглашение, которое лучше всего подходит для их детей — что является их главной задачей, и после 8 лет жизни в Барселоне — она и дети теперь вернутся в ее давний дом, Майами, где вся материнская семья".

О расставании Шакиры и Жерара Пике стало известно летом 2022. Они встречались более 12 лет, однако так и не узаконили свои отношения.

[ + – ] Шакира и Жерар Пике Фото: Instagram

После разрыва звездной пары певица просила своего экс-возлюбленного не выходить на публику с новыми девушками, однако он не послушался артистку и показал публике 23-летнюю студентку Клару Чиа Марти.

Напомним, Шакира получила полную опеку над детьми.

Также Фокус писал о публичных поцелуях Жерара Пике и его молодой возлюбленной.