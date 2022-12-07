Шакира прокомментировала свой новый вероятный роман с молодым инструктором

Накануне знаменитость стали часто замечать в компании 24-летнего Горки Эзкурдии.

Related video

45-летняя колумбийская певица Шакира прокомментировала свой новый предполагаемый роман с молодым инструктором. Об этом пишет The Sun.

По словам звезды сцены, в прессе "переборщили" с догадками о новых отношениях певицы. Сейчас она пытается всю себя посвящать детям.

"Из уважения к моим детям и к тому, что сейчас они проходят, я прошу СМИ остановить спекуляции. У меня нет партнера или мыслей об этом. Только желание посвятить себя детям", — отметила мама двоих.

Накануне артистке приписывали роман с 24-летним инструктором по серфингу Горкой Эзкурдией. Это давний знакомый семьи звезды, а в прошлом году он давал уроки серфингу и Жерару Пике.

[ + – ] Жерар Пике и Шакира Фото: Instagram

Летом 2022 колумбийская певица и испанский футболист Жерар Пике объявили о своем расставании. Несмотря на то, что звездная пара была вместе более 12 лет и воспитывала двоих общих детей, они так и не узаконили свои отношения.

[ + – ] Шакира Фото: Instagram shakira

Как известно, причиной разрыва стали многочисленные измены спортсмена. После официального расставания с Шакирой Жерара Пике сразу заметили с новой девушкой, студенткой Кларой Чиа Марти.

Напомним, Шакира станцевала зажигательную бачату с испанским танцором.

Также Фокус писал о редком фото сына Шакиры и Жерара Пике.