Летом 2022 стало известно о разрыве звездной пары после более 10 лет отношений.

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45-летняя колумбийская певица Шакира снова заговорила о расставании с Жераром Пике. Посленовогодний пост артистка опубликовала в своем Instagram с более чем 78 млн подписчиков.

"Хотя наши раны продолжают быть открытыми в этом новом году, во времени есть руки хирурга. Даже если кто-то предал нас, мы должны продолжать доверять. Перед лицом пренебрежения продолжайте ценить себя. Потому что хороших людей больше, чем плохих. Больше эмпатических людей, чем бездушных людей. Все меньше идущих и больше тех, кто остается рядом с нами. Наши слезы не напрасны, они поливают почву, где родится будущее, и делают нас больше людьми, поэтому с разбитым сердцем мы можем продолжать любить", — обратилась к своим миллионам подписчиков мама двоих.

[ + – ] Шакира снова заговорила об изменах Жерара Пике

Летом 2022 года стало известно о расставании колумбийской звезды сцены и футболиста Жерара Пике. Роман знаменитостей длился более десяти лет, однако официально пара так и не заключила брак. Как известно, причиной расставания стали многочисленные измены отца детей Шакиры.

[ + – ] Шакира и Жерар Пике с детьми Фото: Getty Images

Напомним, Шакира отправилась на Рождество-2022 в пустыню с двумя сыновьями.

Также Фокус писал о новом вероятном романе Шакиры с молодым инструктором.