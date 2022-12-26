Шакира провела Рождество 2022 со своими сыновьями в пустыне (фото)

Артистка отметила, что она ищет покоя.

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45-летняя колумбийская певица Шакира отметила Рождество со своими двумя сыновьями в пустыне. Об этом артистка сообщила в Instagram.

Вместе с 7-летним Сашей и 9-летним Миланом бывшая возлюбленная Жерара Пике отправилась в пустыню перед новым 2023 годом.

"В пустыне этого Рождества. Ищем покой", — отметила мама двоих.

На фото певица позирует со своими двумя сыновьями от испанского футболиста и большой птицей.

[ + – ] Шакира с сыновьями

Отметим, что семейный снимок набрал более трех миллионов лайков менее чем за сутки.

Летом 2022 стало известно о расставании Шакиры и испанского футболиста Жерара Пике. Отношения звездной пары продолжались более десяти лет, однако официально они так и не поженились. Сообщалось, что причиной разрыва стали многочисленные измены Пике.

От союза певицы и спортсмена подрастают двое сыновей, которых Шакира забрала из Европы в США.

[ + – ] Шакира и Жерар Пике Фото: Instagram

Сейчас 35-летний футболист встречается со студенткой Кларой Чиа Марти. Пару часто "ловят" папарацци. А летом они даже посетили вместе свадьбу друзей, несмотря на то, что Шакира требовала у своего экс-возлюбленного держать личную жизнь подальше от общественности.

Напомним, Шакира поделилась редким снимком с сыном и рассказала о его победах.

Также Фокус писал о новом вероятном романе 45-летней Шакиры с молодым инструктором.