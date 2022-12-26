Шакіра провела Різдво 2022 зі своїми синами в пустелі (фото)

Артистка зазначила, що вона шукає спокою.

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45-річна колумбійська співачка Шакіра відзначила Різдво зі своїми двома синами в пустелі. Про це артистка повідомила в Instagram.

Разом із 7-річним Сашею та 9-річним Міланом колишня кохана Жерара Піке подалася в пустелю перед новим 2023 роком.

"У пустелі цього Різдва. Шукаємо спокій", — зазначила мама двох.

На фото співачка позує зі своїми двома синами від іспанського футболіста та великим птахом.

[ + – ] Шакіра із синами

Зазначимо, що сімейний знімок набрав понад три мільйони лайки менш як за добу.

Влітку 2022 стало відомо про розставання Шакіри та іспанського футболіста Жерара Піке. Стосунки зіркової пари тривали понад десять років, проте офіційно вони так і не одружились. Повідомлялося, що причиною розриву стали численні зради Піке.

Від союзу співачки та спортсмена підростають двоє синів, яких Шакіра забрала з Європи до США.

[ + – ] Шакіра та Жерар Піке Фото: Instagram

Наразі ж 35-річний футболіст зустрічається зі студенткою Кларою Чіа Марті. Пару часто "ловлять" папараці. А влітку вони навіть відвідали разом весілля друзів, попри те, що Шакіра вимагала в свого екскоханого тримати особисте життя подалі від очей громадськості.

Нагадаємо, Шакіра поділилася рідкісним знімком із сином та розповіла про його перемоги.

Також Фокус писав про новий ймовірний роман 45-річної Шакіри з молодим інструктором.