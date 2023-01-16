Шакира установила куклу-ведьму напротив дома матери Жерара Пике (видео)

В своей новой песне артистка призналась, что Пике оставил ее соседкой с его матерью.

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45-летняя колумбийская певица Шакира установила куклу-ведьму напротив дома своей бывшей свекрови, матери Жерара Пике. Об этом пишет Daily Mail.

Звезда сцены после громкого расставания с испанским футболистом установила на своем балконе, выходящем именно на дом его матери, куклу в виде страшной ведьмы. Жуткую фигуру на балконе экс-возлюбленной Жерара Пике заметили ее поклонники. Сама Шакира не рассказывала публично о "способе мести".

Кроме того, как рассказывают очевидцы, 45-летняя знаменитость теперь постоянно слушает во всю громкость свой новый трек-насмешку над бывшим возлюбленным и отцом ее детей. В песне Шакира спела не только, как спортсмен "поменял Rolex на Casio", но и о том, что он ее оставил "со свекровью как соседку".

[ + – ] Шакира установила куклу-ведьму напротив дома своей бывшей свекрови

О расставании колумбийской певицы и испанского футболиста стало известно летом 2022 года. Звездная пара была вместе более 10 лет и воспитывала двух общих детей — Сашу и Милана. Впрочем, за столько лет романтических отношений влюбленные так и не заключили официальный брак.

Незадолго после новостей о расставании стало известно о новом романе Пике. Его избранницей стала студентка Клара Чиа Марти. Пару уже несколько раз замечали вместе, в том числе на свадьбе общих друзей.

[ + – ] Шакира и Жерар Пике с детьми Фото: Getty Images

Напомним, Шакира снова откровенно высказалась об изменах отца ее детей.

Также Фокус писал о новой песне Шакиры, в которой она высмеяла новые отношения своего бывшего возлюбленного.