Жерар Пике ответил на песню-насмешку Шакиры о нем и его новой девушке

Раньше певица сравнила себя с часами Rolex, а новую девушку Пике – с Casio.

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35-летний испанский футболист Жерар Пике ответил своей бывшей девушке, певице Шакири, на ее песню-насмешку о его новых отношениях. Об этом пишет Hola.

Знаменитый спортсмен принял участие в прямом эфире испанской медиалиги Kings League и показал свои часы Casio.

[ + – ] Жерар Пике и Шакира Фото: Instagram

"Мы достигли соглашения с Casio о спонсорстве Kings League. Это замечательные часы, они служат всю жизнь", — отметил бывший возлюбленный Шакиры, намекая на ее новую песню-насмешку, в которой она сравнила себя с часами Rolex, а новую девушку Пике — с Casio.

О расставании Шакиры и Жерара Пике стало известно летом 2022 года. Звездная пара была вместе более 10 лет и воспитывала двух общих детей — сыновей Сашу и Милана. Впрочем, за столько времени влюбленные так и не заключили официальный брак.

[ + – ] Новая песня Шакиры

Незадолго после новостей о расставании стало известно о новом романе испанского футболиста. Его избранницей стала студентка Клара Чиа Марти. Их уже несколько раз замечали вместе, в том числе на свадьбе общих друзей.

Напомним, Шакира заметила любовницу Жерара Пике в их семейном доме.

Также Фокус писал об особой мести Шакиры бывшей свекрови, матери Жерара Пике.