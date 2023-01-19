Измены Жерара Пике разоблачило варенье в холодильнике

Становятся известны новые подробности громкого расставания 2022 года.

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Стало известно, как 45-летняя колумбийская певица Шакира на самом деле разоблачила измены своего экс-возлюбленного, испанского футболиста Жерара Пике. Об этом пишет Daily Mail.

Неверность спортсмена разоблачила банка клубничного варенья в холодильнике. Оказалось, что никто в семье звезд не любит такой тип лакомства. И когда его стало намного меньше, Шакира заподозрила, что кто-то другой приходил в их дом.

[ + – ] Жерар Пике и Шакира Фото: Getty Images

Также момент с банкой клубничного варенья есть в клипе колумбийской певицы, который она выпустила практически сразу после известия о расставании с отцом своих детей.

О разрыве Пике и артистки стало известно летом 2022. Они были вместе более 10 лет и воспитывали двух общих детей, однако официально так и не заключили брак.

[ + – ] Жерар Пике и Шакира

Оказалось, что у испанского футболиста начался роман со студенткой Кларой Чиа Марти. Они уже несколько раз выходили вместе в свет, даже посещали свадьбу общих друзей.

Между тем Шакира ушла в развитие творчества и воспитания двух сыновей — Саши и Милана. В 2022 ей приписывали роман с молодым инструктором, однако певица не подтвердила домыслы в Сети.

Напомним, Жерар Пике публично "потролил" Шакиру в ответ на ее песню-насмешку о его новой девушке.

Также Фокус писал об особой мести от Шакиры бывшей свекрови, матери Жерара Пике.