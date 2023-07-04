Журналист рассказал, что не так с заявлением Шакиры об изменах Пике

Испанский тележурналист утверждает, что между Шакирой и Пике существовало соглашение.

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До того как колумбийская певица Шакира и бывший футболист "Барселоны" и сборной Испании Жерар Пике расстались, три года у них были открытые отношения. Поэтому заявления певицы об изменах отца ее детей для близкого окружения артистки и спортсмена, посвященных в детали их семейных отношений, стали настоящей неожиданностью. Об этом пишет Daily Mail со ссылкой на сообщение испанского телеведущего Хосе Антонио Авилеса.

"Существовало соглашение, согласно которому "ты делаешь, что хочешь, а я делаю, что хочу", но перед лицом СМИ мы все еще пара… Окружение футболиста было удивлено заявлением Шакиры. Он был раздражен, узнав об этом из прессы", — рассказал Авилес.

Журналистка Пилар Видаль подтвердила слова коллеги:

"Пике не хочет предположений о том, что причиной разрыва была неверность. Он был удивлен этим заявлением, потому что инициатива принадлежит ей".

Открытые отношения — это вид взаимоотношений, участники которых хотят быть вместе, но при этом согласны на немоногамные отношения. То есть в союзе спортсмена и певицы не было запрета на романы на стороне.

Шакира и Жерар были вместе 11 лет, у них подрастают сыновья Саша и Милан. Артистка заподозрила партнера в неверности, заметив в холодильнике банку почти съеденного варенья. Позже ее опасения оправдались: Пике начал встречаться со студенткой Кларой Чиа Марти, которая работала на него. Поначалу он опровергал обвинения, однако со временем не только подтвердил роман, но и стал выходить с девушкой на публику, чем очень разозлил Шакиру.

С тех пор Шакира переехала в Майами после того, как получила полную опеку над Миланом и Сашей, и по слухам, у нее романтические отношения с гонщиком Формулы-1 Льюисом Хэмилтоном. Сама артистка эту информацию. опровергает.

Певица уже посвятила разрыву с Пике несколько песен, которые высмеивают его новые отношения.

Ранее Фокус писал, что Шакира ненадолго вернулась в Барселону после того, как уехала в США.