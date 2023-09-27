В Австралии неверный муж инсценировал свое похищение: как его наказал суд (фото)

В Австралии неверный муж придумал свое похищение, полиция его разоблачила, а суд вынес приговор.

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В Австралии мужчина, который инсценировал собственное похищение, чтобы провести канун Нового года с секс-работницей, а не в кругу семьи, едва избежал тюрьмы, сообщает Illawarra Mercury.

36-летний Пол Иера из австралийского города Вуллонгонг 26 сентября был приговорен к трем годам условного срока, общественным работам и штрафу после того, как признал себя виновным в сочинении причудливой истории в качестве прикрытия для своего мошенничества.

36-летний Пол Иера Фото: Facebook

Иера вышел из дома накануне Нового года в 23:45 31 декабря, сказав своей жене, что собирается встретиться с финансовым партнером. Позже его жена получила сообщение о том, что Иеру похитили.

В сообщениях говорилось: "Спасибо, что прислали ко мне Пола, теперь жди расплаты пока-пока… мы оставим его живым до утра, ты отдашь нам его мотоцикл, никто его не тронет, даю слово."

Жена поверила, что Пола держат в заложниках из-за мотоцикла стоимостью 7000 долларов. Опасаясь за его благополучие, она обратилась в полицию.

Детективы немедленно приступили к расследованию: офицеры внимательно изучали камеры видеонаблюдения. Затем полицейские решили осмотреть фургон Иеры, полагая, что там его держат в заложниках, но внутри был только сам "похищенный". Иера рассказал полиции "дикую" ложь о том, что его схватили "неизвестные мужчины с Ближнего Востока".

Однако его версия похищения развалилась через 12 дней после того, как полиция обнаружила записи с камер видеонаблюдения, показывающие, что он провел ночь с секс-работницей.

Мировой судья Майкл Онг раскритиковал Иеру за "отвратительное поведение".

"Вы решили послать своему партнеру тревожные, пугающие сообщения, чтобы иметь возможность провести немного больше времени с другим партнером. Вы подумали, что это будет отличный способ сделать это. Любой разумный человек обратился бы в полицию, и именно это и произошло", — сказал судья.

Суд Вуллонгонга вынес следующий приговор: Иера также должен провести 350 часов общественных работ, а также выплатить более 16 000 долларов в качестве компенсации полиции Нового Южного Уэльса, которая потратила 200 часов на расследование этого дела.

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