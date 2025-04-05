Коммунальщики сделали "странную" разметку для борьбы с нарушителями дорожного движения (видео)

В городке Монтгомери, расположенном в американском штате Пенсильвания, местные коммунальщики сделали "волнистую" дорожную разметку, которая должна уменьшить количество ДТП из-за пьяных мотоциклистов. В то же время местные удивлены такому решению чиновников.

Related video

Об этом сообщает издание Oddity Central.

Журналисты пишут, что местная полиция и власти постоянно получали сообщения от местных из-за шума транспорта на улице Грин-лейн. Именно там чаще всего неизвестные водители нарушали скоростной режим на своих авто и мотоциклах, будучи пьяными.

Именно поэтому, по словам представителей местных властей, необычные зигзагообразные линии дорожной разметки считались лучшим решением для предотвращения превышения скорости на некоторых улицах муниципалитета.

"Наши офицеры по безопасности на дороге и инженеры дорожного движения определили, что это лучший способ действий для обеспечения безопасности местных жителей", — сообщила полиция Монтгомери в Facebook.

В то же время местные жители были шокированы увиденным "результатом". Сначала они подумали, что это чья-то очень неудачная шутка, однако впоследствии местные власти и полиция объяснили, почему они пошли на такой шаг.

По словам представительницы исполнительного комитета Монтгомери Аннет Лонг, они пытались учесть все жалобы жителей и рекомендации полиции относительно того, как бороться с пьяными водителями. Именно постоянное превышение скорости на Грин-Лейн заставило принять именно такие меры.

Журналисты пишут, что здесь сначала хотели положить "лежачих полицейских", однако из-за крутого склона от этой идеи отказались. Впоследствии полиции предложили устроить постоянный наблюдательный пункт, однако количество имеющихся ресурсов не позволяло копам это сделать, и именно поэтому "волнистая" разметка стала лучшим решением.

В то же время в комментариях к посту местной полиции, пользователи довольно скептически отнеслись к этой идее. В частности, некоторые считают, что даже если пьяный водитель увидит такую разметку, то под алкоголем его восприятие может сыграть не в пользу участников дорожного движения.

"Я, честно говоря, в шоке. Я думал, что это шутка, но после прочтения комментариев не кажется, что это шутка", — написал один человек.

Вторая пользовательница говорит, что местные чиновники решили сэкономить на полиции и видеокамерах, и поэтому фактически "украдут" средства местной округи себе в карман.

"А почему зигзагообразные линии нарисовали? Люди вообще-то должны по этой дороге идти вверх, а потом — вниз. Вот как на машине или мотоцикле проехали? Это как вообще?" — удивился еще один корреспондент.

Ранее стало известно, как один китаец живет посреди дороги. Мужчине предлагали деньги и несколько домов на выбор, но он не согласился, а потом очень пожалел за свой выбор.

Впоследствии сообщалось, как мужчина проехался на кровати по городу. Житель Муршидабада (Индия) Наваб Шейх стал звездой в соцсетях благодаря своему необычному транспортному средству.