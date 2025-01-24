В Китае мужчина не захотел покинуть свой дом: теперь он живет посреди магистрали (фото)

Мужчине предлагали деньги и несколько домов на выбор. Однако он не согласился и теперь жалеет.

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В Китае владелец дома по имени Хуан Пин отказался переезжать из-за строительства новой автомагистрали. Работники шоссе нашли выход и построили дорогу вокруг дома. Теперь он проживает прямо посреди автострады, пишет The Sun.

Журналисты отмечают, мужчина не оставил свой дом даже после того, как ему предложили солидную компенсацию и возможность выбора места жительства. Власти предложили Хуану 178 245 фунтов стерлингов и три дома на выбор в обмен на согласие. Однако он не оставил жилья, и теперь жалеет о своем выборе.

Сейчас дом прижат к оживленной автостраде и окружен высокими стенами. Они отделяют автомагистраль от здания и "фактически делают жилье Хуана тюрьмой".

В связи с продолжением строительства дороги вблизи дома Хуана царит беспорядок, а в воздухе много пыли. Кроме того, шум строительных работ нарушает его покой. От постоянных громких звуков вибрируют даже стены дома, а 11-летний внук вынужден ехать в город, чтобы отдохнуть от шума.

Однако необычный вид дома, сверху напоминающий глаз, очаровал местных жителей, и они часто наведываются к Хуану и фотографируют его жилище. Однако мужчина сожалеет, что не согласился на предложение переезда.

"Если бы я мог повернуть время вспять, я согласился бы на предложенные ими условия сноса", — добавил он.

Напомним, ранее в Китае 27-летняя стюардесса Ян Яньси зарабатывала в месяц по $380. Бросив работу и устроившись на свиноферму, она за два месяца получила уже $28 тысяч.

Добавим, что в Китае мужчин призывают носить "бюстгальтер" для кадыка. Таким образом китайский блогер Чжу Мяолинь продвигает права женщин.