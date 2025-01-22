Бывшая стюардесса стала свинаркой и заработала $28 тысяч: чем она занимается (фото)

Женщина регулярно делится историями из своей фермерской жизни в социальных сетях, где собрала почти 1,2 миллиона подписчиков.

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27-летняя стюардесса Ян Яньси из Китая бросила работу и вернулась в родной город, чтобы стать свинаркой. Всего за два месяца она заработала 200 тысяч юаней ($28 тысяч). Об этом пишет издание SCMP.

Ян родилась в сельской семье в провинции Хэйлунцзян, что на северо-востоке страны. После окончания университета женщина пять лет работала стюардессой в шанхайской авиакомпании. В тяжелые для работодателя времена ее ежемесячная зарплата составляла всего 2 800 юаней ($380), поэтому часто приходилось просить помощи у родителей.

27-летняя стюардесса Ян Яньси переквалифицировалась в свинарку Фото: SCMP

В конце концов, Яньси поняла, что ради нее родители урезали собственные расходы и накопили большие долги. В октябре 2022 года, узнав, что мать тайно перенесла несколько операций по удалению липом, бортпроводница решила уволиться с работы и вернуться домой.

"Мои родители всегда рассказывали только хорошие новости, но скрывали плохие. Я не хотела жить так далеко от дома", — объясняет свое решение китаянка.

В апреле 2023 года Ян устроилась на свиноферму к своему родственнику и начала заниматься выращиванием животных. Женщина регулярно делится историями из своей фермерской жизни в социальных сетях, где собрала почти 1,2 миллиона подписчиков. Она надевает красивые платья и показывает, как готовит корм для свиней и убирает за ними.

В апреле 2023 года Ян устроилась на свиноферму к своему родственнику Фото: SCMP

Яньси планирует в будущем расширить ферму, открыть специализированный магазин и отель.

Напомним, бортпроводницу Нелл Диала из США, которая работала в авиакомпании Alaska Airlines, уволили за откровенный танец на работе. Видео, которое она опубликовала в TikTok, чтобы отпраздновать окончание испытательного срока, стало вирусным и спровоцировало широкую дискуссию в интернете.

А вот стюардесса, которую зовут Рания, раскрыла истинную причину, почему она здоровается с каждым пассажиром во время посадки в самолет. Как выяснилось, это не только из-за вежливости.