Колишня стюардеса стала свинаркою й заробила $28 тисяч: чим вона займається (фото)

Жінка регулярно ділиться історіями зі свого фермерського життя в соціальних мережах, де зібрала майже 1,2 мільйона підписників.

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27-річна стюардеса Ян Яньсі з Китаю кинула роботу й повернулася до рідного міста, щоб стати свинаркою. Всього за два місяці вона заробила 200 тисяч юанів ($28 тисяч). Про це пише видання SCMP.

Ян народилася у сільській родині в провінції Хейлунцзян, що на північному сході країни. Після закінчення університету жінка п'ять років працювала стюардесою в шанхайській авіакомпанії. У важкі для роботодавця часи її щомісячна зарплата становила лише 2 800 юанів ($380), тож часто доводилось просити допомоги у батьків.

27-річна стюардеса Ян Яньсі перекваліфікувалась у свинарку Фото: SCMP

Зрештою, Яньсі зрозуміла, що заради неї батьки урізали власні витрати й накопичили великі борги. У жовтні 2022 року, дізнавшись, що мати таємно перенесла кілька операцій з видалення ліпом, бортпровідниця вирішила звільнитися з роботи та повернутися додому.

"Мої батьки завжди розповідали лише хороші новини, але приховували погані. Я не хотіла жити так далеко від дому", — пояснює своє рішення китаянка.

У квітні 2023 року Ян влаштувалась на свиноферму до свого родича і почала займатися вирощуванням тварин. Жінка регулярно ділиться історіями зі свого фермерського життя в соціальних мережах, де зібрала майже 1,2 мільйона підписників. Вона одягає красиві сукні й показує, як готує корм для свиней та прибирає за ними.

У квітні 2023 року Ян влаштувалась на свиноферму до свого родича Фото: SCMP

Яньсі планує в майбутньому розширити ферму, відкрити спеціалізований магазин та готель.

Нагадаємо, бортпровідницю Нелл Діала із США, яка працювала в авіакомпанії Alaska Airlines, звільнили за відвертий танець на роботі. Відео, яке вона опублікувала у TikTok, щоб відсвяткувати закінчення випробувального терміну, стало вірусним й спровокувало широку дискусію в інтернеті.

А от стюардеса, яку звуть Ранія, розкрила справжню причину, чому вона вітається з кожним пасажиром під час посадки у літак. Як з’ясувалося, це не лише через ввічливість.