В Китаї чоловік не захотів покинути свій будинок: тепер він живе посеред магістралі (фото)

Чоловіку пропонували гроші та декілька будинків на вибір. Однак він не погодився і тепер шкодує.

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В Китаї власник будинку на ім'я Хуан Пін відмовився переїжджати через будівництво нової автомагістралі. Працівники шосе знайшли вихід й побудували дорогу навколо дому. Тепер він проживає прямо посеред автостради, пише The Sun.

Журналісти зазначають, чоловік не залишив свій будинок навіть після того, як йому запропонували солідну компенсацію й можливість вибору місця проживання. Влада запропонувала Хуану 178 245 фунтів стерлінгів та три будинки на вибір в обмін на згоду. Однак він не залишив житла, і тепер шкодує про свій вибір.

Нині будинок притиснутий до жвавої автостради та оточений високими стінами. Вони відокремлюють автомагістраль від будівлі та "фактично роблять житло Хуана в'язницею".

У зв'язку з продовженням будівництва дороги поблизу будинку Хуана панує безлад, а в повітрі багато пилу. Крім того, шум будівельних робіт порушує його спокій. Від постійних гучних звуків вібрують навіть стіни будинку, а 11-річний онук змушений їхати до міста, щоб відпочити від шуму.

Однак незвичайний вигляд будинку, що зверху нагадує око, зачарував місцевих жителів, й вони часто навідуються до Хуана й фотографують його житло. Однак чоловік шкодує, що не погодився на пропозицію переїзду.

"Якби я міг повернути час назад, я погодився б на запропоновані ними умови зносу", — додав він.

Нагадаємо, раніше в Китаї 27-річна стюардеса Ян Яньсі заробляла на місяць по $380. Кинувши роботу і влаштувавшись на свиноферму, вона за два місяці отримала вже $28 тисяч.

Додамо, що в Китаї чоловіків закликають носити "бюстгальтер" для кадика. Таким чином китайська блогерка Чжу Мяолінь просуває права жінок.