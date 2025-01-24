У Китаї чоловіків закликають носити "бюстгальтер" для кадика: причина дуже серйозна

Популярна китайська блогерка попросила своїх знайомих чоловіків підтримати жінок і надіти "ліфчик" на кадик. Її заклик почули багато хто.

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Впливова китайська блогерка Чжу Мяолінь закликала своїх друзів-чоловіків носити "чохли" для кадика, що нагадують бюстгальтери, для просування прав жінок у країні. Про це пише South China Morning Post.

У 2020 році Національний перепис населення виявив, що в Китаї на 34,9 мільйона чоловіків більше, ніж жінок, що, як передбачається, є спадщиною багаторічної політики "одна сім'я — одна дитина". Через гендерну нерівність багато молодих жінок вважають за краще не створювати сім'ї, стикаються з проблемами як вдома, так і на роботі.

Чжу Мяолінь, яка вже має близько 500 000 підписників у соцмережах, пародіює чоловіків з жіночого погляду. У своїх саркастичних роликах вона обігрує концепцію зміни гендерних ролей. Стурбована правами жінок, інфлюенсерка попросила чоловіків на знак солідарності з ними надіти чохли для кадика — чокери, які виконують функцію бюстгальтерів. Вона сказала, що кадик, як і жіночі груди, є ніжною і чутливою областю. Багато хто з її підписників погодився з такою пропозицією, вважаючи, що захист для цієї частини тіла може бути цілком "сексуальним".

Як з'ясувалося, чохли для Адамова яблука різних моделей коштують від 5 до 20 юанів (від 70 центів США до 3 доларів США) і виготовляються з вовни, шкіри та мережива. Одна з популярних моделей має форму свинячого носа-"п'ятачка" і продається тисячами.

Нагадаємо, китайська компанія встановила камери спостереження у вбиральні. Таким чином вона хотіла дізнатися, хто з працівників витрачає надто багато часу на перерви в туалеті, і розмістити порушників на "стіні ганьби".

А 27-річна стюардеса Ян Яньсі з Китаю заробляла на місяць по $380. Кинувши роботу і влаштувавшись на свиноферму, вона за два місяці отримала вже $28 тисяч.