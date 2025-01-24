В Китае мужчин призывают носить "бюстгальтер" для кадыка: причина очень серьезная

Популярная китайская блогерша попросила своих знакомых мужчин поддержать женщин и надеть "лифчик" на кадык. Ее призыв услышали многие.

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Влиятельная китайская блогерша Чжу Мяолинь призвала своих друзей-мужчин носить "чехлы" для кадыка, напоминающие бюстгальтеры, для продвижения прав женщин в стране. Об этом пишет South China Morning Post.

В 2020 году Национальная перепись населения выявила, что в Китае на 34,9 миллиона мужчин больше, чем женщин, что, как предполагается, является наследием многолетней политики "одна семья — один ребенок". Из-за гендерного неравенства многие молодые женщины предпочитают не создавать семьи, сталкиваются с проблемами как дома, так и на работе.

Чжу Мяолинь, уже имеющая около 500 000 подписчиков в соцсетях, пародирует мужчин с женской точки зрения. В своих саркастических роликах она обыгрывает концепцию смены гендерных ролей. Озабоченная правами женщин, инфлюенсер попросила мужчин в знак солидарности с ними надеть чехлы для кадыка — чокеры, которые выполняют функцию бюстгальтеров. Она сказала, что кадык, как и женская грудь, является нежной и чувствительной областью. Многие из ее подписчиков согласились с таким предложением, считая, что защита для этой части тела может быть вполне "сексуальной".

Как выяснилось, чехлы для Адамова яблока разных моделей стоят от 5 до 20 юаней (от 70 центов США до 3 долларов США) и изготавливаются из шерсти, кожи и кружева. Одна из популярных моделей имеет форму свиного носа-"пятачка" и продается тысячами.

Напомним, китайская компания установила камеры наблюдения в уборной. Таким образом она хотела узнать, кто из работников тратит слишком много времени на перерывы в туалете, и разместить нарушителей на "стене позора".

А 27-летняя стюардесса Ян Яньси из Китая зарабатывала в месяц по $380. Бросив работу и устроившись на свиноферму, она за два месяца получила уже $28 тысяч.