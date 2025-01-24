Следили за людьми в туалете: компания выставляла личные фото работников на "стене позора"

Администрация компании подтвердила, что установила камеры наблюдения в уборных. Таким образом руководство хотело уменьшить время, которое сотрудники "напрасно" тратили.

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Китайская компания попала в скандал из-за установки камер наблюдения в уборной, чтобы увидеть, кто из работников тратит слишком много времени на перерывы в туалете, и разместить нарушителей на "стене позора". Об этом пишет Oddity Central.

Многие китайские компании уже давно пытаются помешать работникам проводить слишком много времени в туалете различными способами, например, устанавливая таймеры обратного отсчета на кабинках или ограничивая перерывы в туалете до одного в день.

Одна технологическая компания из города Шэньчжэнь пошла еще дальше, установив в туалетах скрытые камеры наблюдения для мониторинга активности работников, а затем пристыжая тех, кто тратил там слишком много времени, публикуя их скриншоты на всеобщее обозрение.

Представитель компании признал, что за работниками велось наблюдение в туалете компании, но утверждал, что эта мера имела целью предотвратить расточительство времени в рабочее время.

"Сотрудники проводили слишком много времени в туалете, куря или играя в игры, что создавало неудобства для других сотрудников. Курение в уборной запрещено, и цель состоит в том, чтобы предотвратить длительное пребывание людей там из-за видеоигр и других видов деятельности", — отметили в компании.

Такое поведение компании вызвало возмущение в социальных сетях. Многие пользователи обвинили ее в посягательстве на частную жизнь своих сотрудников и даже в нарушении закона.

Как отметили журналисты, такая практика не является новой в Китае. Несколько лет назад произошла подобная история о другой технологической компании в Сямэне, которая также использовала камеры наблюдения для мониторинга активности в своих уборных и препятствовала длительным перерывам в посещении туалета.

Напомним, в Великобритании высокоорганизованные воры украли 13 мобильных туалетов.

Фокус также писал о том, как мужчина превратил уборную в крошечную квартиру, установив кровать над туалетом.