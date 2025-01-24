Стежили за людьми в туалеті: компанія виставляла приватні фото працівників на "стіні ганьби"

Адміністрація компанії підтвердила, що встановила камери спостереження у вбиральнях. Таким чином керівництво хотіло зменшити час, який співробітники "марно" витрачали.

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Китайська компанія потрапила у скандал за встановлення камер спостереження у вбиральні, щоб побачити, хто з працівників витрачає занадто багато часу на перерви в туалеті, і розмістити порушників на "стіні ганьби". Про це пише Oddity Central.

Багато китайських компаній вже давно намагаються перешкодити працівникам проводити занадто багато часу в туалеті різними способами, наприклад, встановлюючи таймери зворотного відліку на кабінках або обмежуючи перерви в туалеті до однієї на день.

Одна технологічна компанія з міста Шеньчжень пішла ще далі, встановивши в туалетах приховані камери спостереження для моніторингу активності працівників, а потім присоромлюючи тих, хто витрачав там занадто багато часу, публікуючи їхні скриншоти на загальний огляд.

Представник компанії визнав, що за працівниками велося спостереження в туалеті компанії, але стверджував, що цей захід мав на меті запобігти марнотратству часу в робочий час.

"Співробітники проводили занадто багато часу в туалеті, курячи або граючи в ігри, що створювало незручності для інших співробітників. Куріння у вбиральні заборонено, і мета полягає в тому, щоб запобігти тривалому перебуванню людей там через відеоігри та інші види діяльності", — зазначили в компанії.

Така поведінка компанії спричинила обурення в соціальних мережах. Багато користувачів звинуватили її в посяганні на приватне життя своїх співробітників і навіть у порушенні закону.

Як зазначили журналісти, така практика не є новою в Китаї. Декілька років тому сталася подібна історія про іншу технологічну компанію в Сямені, яка також використовувала камери спостереження для моніторингу активності у своїх вбиральнях і перешкоджала тривалим перервам у відвідуванні туалету.

Нагадаємо, у Великій Британії високоорганізовані злодії вкрали 13 мобільних туалетів.

Фокус також писав про те, як чоловік перетворив вбиральню на крихітну квартиру, встановивши ліжко над туалетом.