У Британії високоорганізовані злодії вкрали 13 мобільних туалетів (відео)

Невідомі вкрали з подвір'я фірми, яка вже 30 років обслуговує різноманітні заходи на свіжому повітрі, понад десяток біотуалетів. Мотиви зловмисників невідомі.

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Під час дивного нічного рейду в британському містечку Банбері невідомі зловмисники вкрали 13 мобільних туалетів, а також спеціальні хімікати для знезараження, бензин і труби для перекачування фекалій загальною вартістю 10 000 фунтів стерлінгів. Про це повідомляє itv.

Крадіжка майна сталася у компанії AndyLoos, яка вже понад 30 років займається орендою мобільних туалетів і є постачальником санітарної техніки на цілу низку фестивалів і будівельних майданчиків.

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На відео, знятому камерами спостереження, показано, як зловмисники, діючи чітко і злагоджено, підігнали до входу в підприємство вантажівку, відчинили ворота, за допомогою візка викотили туалети, встановили їх на підйомник і завантажили на автомобіль.

Власники фірми описали рейд як "дуже незвичайний" і заявили, що злочинці навіть привезли із собою власний візок для перевезення туалетів. У компанії не розуміють, навіщо "нападати" на компанію з прокату мобільних туалетів, якщо напевно існують цінніші речі, які можна вкрасти.

Водночас з огляду на те, наскільки зловмисники були добре підготовлені і з якою швидкістю та майстерністю було здійснено крадіжку, на фірмі підозрюють, що її виконавцем був хтось дуже добре знайомий "з індустрією оренди біотуалетів".

Поліція розшукує злочинців, а власники компанії розраховують отримати страховку в розмірі 10 000 фунтів стерлінгів.

Нагадаємо, один із жителів Лондона планував продати свій будинок, бо не може дозволити собі щомісячні виплати за іпотекою в розмірі 1800 фунтів стерлінгів. Однак після того, як неподалік від нього встановили туалет для водіїв громадського транспорту, охочих подивитися на нерухомість поменшало.

Також Фокус писав, що в пабі в графстві Стаффордшир зверху над пісуаром причепили подушку і поручень, щоб утримати на ногах у туалеті клієнтів, які багато випили. Користувачі соцмереж розділилися в думках: одні вважають, що це геніальний винахід, інші стверджують, що це буде відлякувати клієнтів.