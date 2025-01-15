В Британии высокоорганизованные воры украли 13 мобильных туалетов (видео)

Неизвестные украли со двора фирмы, которая уже 30 лет обслуживает различные мероприятия на свежем воздухе, более десятка биотуалетов. Мотивы злоумышленников неизвестны.

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В ходе странного ночного рейда в британском городке Банбери неизвестные злоумышленники украли 13 мобильных туалетов, а также специальные химикаты для обеззараживания, бензин и трубы для перекачки фекалий общей стоимостью 10 000 фунтов стерлингов. Об этом сообщает itv.

Кража имущества произошла у компании AndyLoos, которая уже более 30 лет занимается арендой мобильных туалетов и является поставщиком санитарной техники на целый ряд фестивалей и строительных площадок.

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На видео, снятом камерами наблюдения, показано как злоумышленники, действуя четко и слаженно, подогнали ко входу в предприятие грузовик, открыли ворота, с помощью тележки выкатили туалеты, установили их на подъемник и погрузили на автомобиль.

Владельцы фирмы описали рейд как "очень необычный" и заявили, что преступники даже привезли с собой собственную тележку для перевозки туалетов. В компании не понимают, зачем "нападать" на компанию по прокату мобильных туалетов, если наверняка существуют более ценные вещи, которые можно украсть.

В то же время учитывая, насколько злоумышленники были хорошо подготовлены и с какой скоростью и мастерством была произведена кража, на фирме подозревают, что ее исполнителем был кто-то очень хорошо знакомый "с индустрией аренды биотуалетов".

Полиция разыскивает преступников, а владельцы компании рассчитывают получить страховку в размере 10 000 фунтов стерлингов.

Напомним, один из жителей Лондона планировал продать свой дом, потому что не может позволить себе ежемесячные выплаты по ипотеке в размере 1800 фунтов стерлингов. Однако после того, как неподалеку от него установили туалет для водителей общественного транспорта, желающих посмотреть недвижимость поубавилось.

Также Фокус писал, что в пабе в графстве Стаффордшир сверху над писсуаром прицепили подушку и поручень, чтобы удержать на ногах в туалете клиентов, которые много выпили. Пользователи соцсетей разделились во мнениях: одни считают, что это гениальное изобретение, другие утверждают, что это будет отпугивать клиентов.