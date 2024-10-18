Викторианский туалет в Шотландии неожиданно стал интернет-сенсацией

Викторианский туалет стал хитом Tripadvisor и даже имеет собственную книгу посетителей.

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Викторианский туалет на английском острове Бьют стал главной приманкой для туристов, потому что остался практически в первозданном виде. Примечательно, но это мужской общественный туалет. Дамам во время правления королевы Виктории считалось неприличным посещать уборную. Об этом пишет Daily Mail.

Туалет находится на острове Бьют в приморском городе Ротсей и имеет рейтинг 4,5 из 5 на Tripadvisor. Интересно, что это совершенно бесплатная достопримечательность, потому что уборная все еще действует.

В неприметном здании скрываются мрамор и дорогая плитка Фото: tripadvisor В неприметном здании скрываются мрамор и дорогая плитка Фото: tripadvisor

На сегодняшний день более 500 путешественников оставили отзывы об общественных удобствах города, дав им общую оценку 4,5 из 5. Отзывы варьируются от "изысканно" до "удивительно". Один назвал уборную "самой впечатляющей в Британии".

Остров расположен в устье залива Ферт-оф-Клайд на юго-западе Шотландии. Он находится примерно в двух часах езды от Глазго , включая 40-минутную поездку на пароме.

Посетители высаживаются на набережной Ротсей, единственного города на острове. Это классический небольшой викторианский морской курорт с декоративными садами и пальмами на набережной.

С его пляжами, отелями и кафе, Бьют был популярным местом для викторианских пароходных путешественников. Говорят, что многие мужчины проводили время в корабельных бара, так что уборную построили прямо у паромной остановки.

Умывальники в викторианской уборной Фото: tripadvisor

Зайдя внутрь, вы словно перенесетесь назад во времени. Там есть кабинка для обслуживающего персонала и выложенный плиткой вестибюль с экспозициями о мастерах, создававших сантехническую арматуру. Есть даже книга посетителей, безусловно, единственная в мире, которая есть в туалете.

Тяжелая коричневая деревянная дверь со старинным гравированным стеклом и надписью "туалет" открывается в саму уборную с красивым мозаичным полом и высоким деревянным потолком с мансардными окнами. Вдоль стен размещены 20 самых изысканных писсуаров из черного мрамора и белого фарфора, которые вы когда-либо видели. У каждого есть две черно-белые плиточные подставки, отличительный значок Twyford в викторианском стиле и слова "The Adamant", напечатанные на фарфоре.

Викторианский туалет в городе Ротсей стал туристической достопримечательностью Фото: tripadvisor

Туалеты были построены в 1899 году компанией Rothesay Harbour Trust за кругленькую сумму в 530 фунтов стерлингов с использованием лучших деталей, поставленных компанией Twyford из Глазго.

Стены полностью облицованы плиткой, трубы из блестящей полированной меди, а с потолка свисают старинные светильники. Раковины сделаны из синего фарфора Wedgewood с прожилками, а над ними — декорированный поручень из причудливой плитки, а бачки стеклянные, чтобы был виден уровень воды.

Неудивительно, что общественная уборная так поражает туристов. Ее даже посещал король Чарльз, когда еще был принцем Уэльским. Писсуар, которым он пользовался, теперь, несомненно, единственный в мире, отмеченный его гербом и фразой "по королевскому назначению".

Удивительно, но когда строилось здание, оно не было рассчитано на женщин, потому что при королеве Виктории дамы общественными туалетами не пользовались. Считалось, что "приличная женщина" должна просто подождать, пока не вернется в уединение своего дома.

Вот почему все викторианские общественные уборные исключительно мужские. Женские туалеты были добавлены в 1994 году — в кладовых. Они совершенно обычные и ничем не примечательны.

Напомним, преподавательница из Кембриджа в начале марта 2024 года оказалась заперта в туалете. Но дело усложнялось в том, что уборная находится в средневековой башне, так что женщина рисковала провести там несколько дней.