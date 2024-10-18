Вікторіанський туалет у Шотландії несподівано став інтернет-сенсацією

Вікторіанський туалет став хітом Tripadvisor і навіть має власну книгу відвідувачів.

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Вікторіанський туалет на англійському острові Б'ют став головною приманкою для туристів, тому що залишився практично в первозданному вигляді. Примітно, але це чоловічий громадський туалет. Дамам під час правління королеви Вікторії вважалося непристойним відвідувати вбиральню. Про це пише Daily Mail.

Туалет розташований на острові Б'ют у приморському місті Ротсей і має рейтинг 4,5 з 5 на Tripadvisor. Цікаво, що це абсолютно безкоштовна пам'ятка, тому що вбиральня все ще діє.

У непримітній будівлі ховаються мармур і дорога плитка Фото: tripadvisor У непримітній будівлі ховаються мармур і дорога плитка Фото: tripadvisor

На сьогодні понад 500 мандрівників залишили відгуки про громадські зручності міста, давши їм загальну оцінку 4,5 з 5. Відгуки варіюються від "вишукано" до "дивовижно". Один назвав вбиральню "найбільш разючою в Британії".

Острів розташований у гирлі затоки Ферт-оф-Клайд на південному заході Шотландії. Він розташований приблизно за дві години їзди від Глазго, включно із 40-хвилинною поїздкою на поромі.

Відвідувачі висаджуються на набережній Ротсей, єдиного міста на острові. Це класичний невеликий вікторіанський морський курорт із декоративними садами і пальмами на набережній.

З його пляжами, готелями і кафе, Б'ют був популярним місцем для вікторіанських пароплавних мандрівників. Кажуть, що багато чоловіків проводили час у корабельних барах, тож вбиральню побудували прямо біля поромної зупинки.

Умивальники у вікторіанській вбиральні Фото: tripadvisor

Зайшовши всередину, ви немов перенесетеся назад у часі. Там є кабінка для обслуговуючого персоналу і викладений плиткою вестибюль з експозиціями про майстрів, які створювали сантехнічну арматуру. Є навіть книга відвідувачів, безумовно, єдина у світі, яка є в туалеті.

Важкі коричневі дерев'яні двері зі старовинним гравірованим склом і написом "туалет" відчиняються в саму вбиральню з красивою мозаїчною підлогою і високою дерев'яною стелею з мансардними вікнами. Уздовж стін розміщені 20 найвишуканіших пісуарів із чорного мармуру та білої порцеляни, які ви коли-небудь бачили. У кожного є дві чорно-білі плиткові підставки, відмітний значок Twyford у вікторіанському стилі і слова "The Adamant", надруковані на порцеляні.

Вікторіанський туалет у місті Ротсей став туристичною визначною пам'яткою Фото: tripadvisor

Туалети були побудовані 1899 року компанією Rothesay Harbour Trust за кругленьку суму в 530 фунтів стерлінгів з використанням найкращих деталей, поставлених компанією Twyford з Глазго.

Стіни повністю облицьовані плиткою, труби з блискучої полірованої міді, а зі стелі звисають старовинні світильники. Раковини зроблені із синьої порцеляни Wedgewood з прожилками, а над ними — декорований поручень з химерної плитки, а бачки скляні, щоб було видно рівень води.

Не дивно, що громадська вбиральня так дивує туристів. Її навіть відвідував король Чарльз, коли ще був принцом Уельським. Пісуар, яким він користувався, тепер, безсумнівно, єдиний у світі, позначений його гербом і фразою "за королівським призначенням".

Дивно, але коли будували будівлю, вона не була розрахована на жінок, бо за королеви Вікторії дами громадськими туалетами не користувалися. Вважалося, що "пристойна жінка" повинна просто почекати, поки не повернеться на самоту свого будинку.

Ось чому всі вікторіанські громадські вбиральні виключно чоловічі. Жіночі туалети були додані 1994 року — у коморах. Вони абсолютно звичайні й нічим не примітні.

Нагадаємо, викладачка з Кембриджа на початку березня 2024 року опинилася замкненою в туалеті. Але справа ускладнювалася тим, що вбиральня розташована в середньовічній вежі, тож жінка ризикувала провести там кілька днів.