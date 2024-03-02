Академик из Кембриджа рассказала, как выбиралась из средневекового туалета в башне

Доктор Кристина Илько могла просидеть в башне несколько суток. Но сумела выбраться с помощью ватной палочки и подводки для глаз.

Related video

33-летняя ученая из Кембриджа оказалась заперта в туалете в средневековой башне. Но при всей комичности ситуации, она могла просидеть там более 100 часов. В итоге доктор Кристина Илько выбралась с помощью ватной палочки и подводки. Об этом пишет The Telegraph.

Доктор Кристина Илько застряла в ванной комнате своего колледжа Квинс. 33-летняя женщина оказалась заперта, когда тяжелую дверь в туалет заклинило. Ситуация усугубилась тем фактом, что ванная комната была оборудована в средневековой башне. Когда-то в этой башне жил философ 16-го века Эразм Роттердамский.

Доктор Кристина Илько и башня, в туалете которой она застряла Фото: Instagram Dr Krisztina Ilko

33-летняя женщина опасалась, что она окажется в ловушке на несколько дней после того, как не сможет открыть дверной замок, в результате чего в четверг она останется запертой в комнате без окон.

Комнаты не собирались убирать до понедельника, а это означало, что она могла просидеть взаперти более 100 часов. Мобильный телефон она с собой не брала, поэтому не могла позвать на помощь.

Доктор Илько рассказала, как она пыталась выбить дверь душевой лейкой, звала на помощь, но ничего не помогло.

В итоге она постаралась успокоиться и вскрыть замок тем, что нашла в санузле.

Она рассказала журналистам: "Я пыталась вспомнить, как долго человек может выжить на одной воде. И надеялась, что не умру в башне".

Ушибив плечо в результате неудачной попытки выломать дверь, доктор Илько просунула карандаш для подводки глаз в замочную скважину, чтобы опустить защелку на другой стороне, а затем использовала ватную палочку как крючок, чтобы освободиться.

Доктор Кристина Илько и предметы с помощью которых она выбралась из башни Фото: Instagram Dr Krisztina Ilko

Она рассказала, что является поклонницей вымышленного персонажа, решающего проблемы МакГайвера, который вдохновил ее использовать эти два предмета, чтобы помочь ей в побеге.

Она добавила: "Я была очень счастлива и очень горда тем, что смогла использовать свой ум, чтобы выбраться. Я почувствовала облегчение".

Доктор пошутила, что иногда слышит в башне странные звуки и думает, что это призрак философа Эразма Роттердамского. А после своего невольного заточения она предположила, что если умрет в этой башне, что присоединится к этому приведению и станет легендой Кембриджа.

Кристина предположила, что дверную защелку сломал сантехник, работавший в санузле ранее на той неделе.

Колледж с тех пор снял замок с двери ванной, чтобы избежать таких неприятностей.

Доктор Кристина Илько Фото: Instagram Dr Krisztina Ilko

Доктор Илько получила степень магистра медиевистики в Центрально-Европейском университете, а затем защитила докторскую диссертацию по истории искусства в Пембрук-колледже в Кембридже.

Она также является научным сотрудником исторического факультета Оксфордского университета и пишет книгу о шахматах в средние века.

Напомним, ранее молодая британка по имени Меган Коулсон рассказала, как ей живется в тысячелетней башне Лондонского Тауэра. Меган живет в Тауэре, потому что ее отец — бифитер, или дворцовый страж. Они охраняют Тауэр, заботятся о знаменитых воронах и водят экскурсии. А еще они знамениты благодаря своим тюдоровским камзолам. Всего их в Тауэре – 32. И все они проживают на территории замка.