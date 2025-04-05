Комунальники зробили "дивну" розмітку для боротьби з порушниками дорожнього руху (відео)

В містечку Монтгомері, розташованому в американського штаті Пенсильванія, місцеві комунальники зробили "хвилясту" дорожню розмітку, яка має зменшити кількість ДТП через п'яних мотоциклістів. Водночас місцеві здивовані такому рішенню чиновників.

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Про це повідомляє видання Oddity Central.

Журналісти пишуть, що місцева поліція та влада постійно отримували повідомлення від місцевих через шум транспорту на вулиці Грін-лейн. Саме там найчастіше невідомі водії порушували швидкісний режим на своїх авто та мотоциклах, будучи напідпитку.

Саме тому, за словами представників місцевої влади, незвичайні зигзагоподібні лінії дорожньої розмітки вважалися найкращим рішенням для запобігання перевищення швидкості на деяких вулицях муніципалітету.

"Наші офіцери з безпеки на дорозі та інженери дорожнього руху визначили, що це найкращий спосіб дій для забезпечення безпеки місцевих жителів", — повідомила поліція Монтгомері у Facebook.

Водночас місцеві мешканці були шоковані побаченим "результатом". Спочатку вони подумали, що це чийсь дуже невдалий жарт, однак згодом місцева влада та поліція пояснили, чому вони пішли на такий крок.

За словами представниці виконавчого комітету Монтгомері Аннет Лонг, вони намагалися врахувати всі скарги мешканців і рекомендації поліції щодо того, як боротися зі сп'янілими водіями. Саме постійне перевищення швидкості на Грін-Лейн змусило вжити саме таких заходів.

Журналісти пишуть, що тут спочатку хотіли покласти "лежачих поліцейських", однак через крутий схил від цієї ідеї відмовилися. Згодом поліції запропонували влаштувати постійний спостережний пункт, однак кількість наявних ресурсів не дозволяла копам це зробити, і саме тому "хвиляста" розмітка стала найкращим рішенням.

Водночас у коментарях до посту місцевої поліції, користувачі доволі скептично поставилися до цієї ідеї. Зокрема, деякі вважають, що навіть якщо п'яний водій побачить таку розмітку, то під алкоголем його сприйняття може зіграти не на користь учасників дорожнього руху.

"Я, чесно кажучи, в шоці. Я думав, що це жарт, але після прочитання коментарів не здається, що це жарт", — написав один чоловік.

Друга коментаторка каже, що місцеві чиновники вирішили зекономити на поліції та відеокамерах, і тому фактично "вкрадуть" кошти місцевої округи собі в кишеню.

"А чому зигзагоподібні лінії намалювали? Люди взагалі-то мають цією дорогою йти вгору, а потім — вниз. От як на машині чи мотоциклі проїхали? Це як взагалі?" — здивувався ще один дописувач.

Раніше стало відомо, як один китаєць мешкає посеред дороги. Чоловіку пропонували гроші та декілька будинків на вибір, але він не погодився, а потім дуже пошкодував за свій вибір.

Згодом повідомлялося, як чоловік проїхався на ліжку містом. Житель Муршидабада (Індія) Наваб Шейх став зіркою в соцмережах завдяки своєму незвичайному транспортному засобу.