Водії були приголомшені: чоловік проїхався на ліжку містом (відео)

Житель Муршидабада (Індія) Наваб Шейх став зіркою в соцмережах завдяки своєму незвичайному транспортному засобу — ліжку на колесах.

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Відео, де він роз'їжджає дорогами міста за кермом саморобного "автомобіля-ліжка", викликало бурхливу реакцію користувачів Instagram і швидко стало вірусним.

На кадрах видно, як конструкція, що нагадує звичайне ліжко з матрацом, подушками й простирадлом, упевнено рухається дорогою. Оснащений рульовим керуванням, гальмами, мотором і навіть бічними дзеркалами, цей винахід викликав захват у мотоциклістів, які супроводжували Шейха в поїздці. В один момент він навіть відтворює культовий жест актора Шах Рукх Кхана, вставши з розпростертими руками, перш ніж знову сісти за кермо.

Коментарі під відео варіюються від захоплення до критики.

"Індія не для новачків", "69 пропущених дзвінків від Rolls Royce", "Чи є в нього дозвіл керувати таким транспортом? А якщо він спровокує аварію?", "Чудово підходить для людей, яких заколисує", — писали люди.

За даними The Indian Express, Шейх працював над проєктом понад рік і витратив на його реалізацію близько 2 лакхів рупій (близько 2400 доларів).

Попри популярність, його "автомобіль-ліжко" привернув увагу правоохоронців — транспортний засіб було зупинено на державній трасі Ранінагар-Домкал, а пізніше і зовсім демонтовано через загрозу заторів на дорозі.

Раніше Фокус повідомляв, що турист спостерігав за тим, як хвилі забирають його машину. На пляжі розігралася дивна сцена. Двоє чоловіків безпорадно бігли за машиною, яку стрімко відносило в море.

Також стало відомо, що загадкове фото з пляжу налякало людей. Таємнича фігура на знімку викликала суперечки в соцмережах, а попередження рятувальників лише посилило інтригу.