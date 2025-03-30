Припаркував біля води: турист спостерігав за тим, як хвилі забирають його машину (фото)

На пляжі розігралася дивна сцена. Двоє чоловіків безпорадно бігли за машиною, яку стрімко відносило в море.

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У румунському місті Бреїла, розташованому на північний схід від Бухареста, стався курйозний інцидент: турист залишив свій автомобіль без ручного гальма на пляжі, і його віднесло прямо в море. Про це пише NTK.

На кадрах, знятих очевидцями, видно, як двоє чоловіків у паніці біжать за синьою Dacia Lodgy вартістю близько 15 тисяч фунтів стерлінгів, намагаючись наздогнати машину, яка ковзає камінням до води.

На жаль, врятувати транспортний засіб їм не вдалося — хвилі накрили автомобіль, і щонайменше половина кузова виявилася занурена у воду.

Синю Dacia Lodgy віднесло в море Фото: Jam Press

Свідки та користувачі соцмереж не приховували своїх емоцій.

"У нього що, немає ручного гальма?", "Коли ти дурний, а життя важке", "Мозок більше не функціонує", — писали вони.

Інцидент стався 17 березня. За оцінками, відновлення автомобіля обійдеться власнику в кілька тисяч фунтів. Очевидці назвали те, що трапилося, повчальним нагадуванням про важливість простих правил паркування.

Раніше Фокус повідомляв, що загадкове фото з пляжу налякало людей. Таємнича фігура на знімку викликала суперечки в соцмережах, а попередження рятувальників лише посилило інтригу.

Також стало відомо, що головна визначна пам'ятка "найкращого у світі аеропорту" розчарувала туристів. Джессіка Джейн Тернер та її партнер Джаспер продали свій будинок, звільнилися з роботи й вирушили в подорож світом. Дівчина мріяла провести кілька годин у знаменитому аеропорту, але реальність виявилася далеко не такою, як вона уявляла.