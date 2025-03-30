Припарковал у воды: турист наблюдал за тем, как волны уносят его машину (фото)
На пляже разыгралась странная сцена. Двое мужчин беспомощно бежали за машиной, которую стремительно уносило в море.
В румынском городе Брэила, расположенном к северо-востоку от Бухареста, произошел курьезный инцидент: турист оставил свой автомобиль без ручного тормоза на пляже, и его унесло прямо в море. Об этом пишет NTK.
На кадрах, снятых очевидцами, видно, как двое мужчин в панике бегут за синей Dacia Lodgy стоимостью около 15 тысяч фунтов стерлингов, пытаясь догнать машину, скользящую по камням к воде.
К сожалению, спасти транспортное средство им не удалось — волны накрыли автомобиль, и по меньшей мере половина кузова оказалась погружена в воду.
Свидетели и пользователи соцсетей не скрывали своих эмоций.
"У него что, нет ручного тормоза?", "Когда ты глуп, а жизнь тяжела", "Мозг больше не функционирует", — писали они.
Инцидент произошел 17 марта. По оценкам, восстановление автомобиля обойдется владельцу в несколько тысяч фунтов. Очевидцы назвали случившееся поучительным напоминанием о важности простых правил парковки.
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