Припарковал у воды: турист наблюдал за тем, как волны уносят его машину (фото)

На пляже разыгралась странная сцена. Двое мужчин беспомощно бежали за машиной, которую стремительно уносило в море.

Related video

В румынском городе Брэила, расположенном к северо-востоку от Бухареста, произошел курьезный инцидент: турист оставил свой автомобиль без ручного тормоза на пляже, и его унесло прямо в море. Об этом пишет NTK.

На кадрах, снятых очевидцами, видно, как двое мужчин в панике бегут за синей Dacia Lodgy стоимостью около 15 тысяч фунтов стерлингов, пытаясь догнать машину, скользящую по камням к воде.

К сожалению, спасти транспортное средство им не удалось — волны накрыли автомобиль, и по меньшей мере половина кузова оказалась погружена в воду.

Синюю Dacia Lodgy унесло в море Фото: Jam Press

Свидетели и пользователи соцсетей не скрывали своих эмоций.

"У него что, нет ручного тормоза?", "Когда ты глуп, а жизнь тяжела", "Мозг больше не функционирует", — писали они.

Инцидент произошел 17 марта. По оценкам, восстановление автомобиля обойдется владельцу в несколько тысяч фунтов. Очевидцы назвали случившееся поучительным напоминанием о важности простых правил парковки.

Ранее Фокус сообщал, что загадочное фото с пляжа напугало людей. Таинственная фигура на снимке вызвала споры в соцсетях, а предупреждение спасателей лишь усилило интригу.

Также стало известно, что главная достопримечательность "лучшего в мире аэропорта" разочаровала туристов. Джессика Джейн Тернер и ее партнер Джаспер продали свой дом, уволились с работы и отправились в путешествие по миру. Девушка мечтала провести несколько часов в знаменитом аэропорту, но реальность оказалась далеко не такой, как она представляла.