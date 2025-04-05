Водители были ошеломлены: мужчина проехался на кровати по городу (видео)

Житель Муршидабада (Индия) Наваб Шейх стал звездой в соцсетях благодаря своему необычному транспортному средству — кровати на колесах.

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Видео, где он разъезжает по дорогам города за рулем самодельного "автомобиля-кровати", вызвало бурную реакцию пользователей Instagram и быстро стало вирусным.

На кадрах видно, как конструкция, напоминающая обычную кровать с матрасом, подушками и простыней, уверенно движется по дороге. Оснащенное рулевым управлением, тормозами, мотором и даже боковыми зеркалами, это изобретение вызвало восторг у мотоциклистов, сопровождавших Шейха в поездке. В один момент он даже воспроизводит культовый жест актера Шах Рукх Кхана, встав с распростертыми руками, прежде чем вновь усесться за руль.

Комментарии под видео варьируются от восторга до критики.

"Индия не для новичков", "69 пропущенных звонков от Rolls Royce", "Есть ли у него разрешение управлять таким транспортом? А если он спровоцирует аварию?", "Отлично подходит для людей, которых укачивает", — писали люди.

По данным The Indian Express, Шейх работал над проектом более года и потратил на его реализацию около 2 лакхов рупий (порядка 2400 долларов).

Несмотря на популярность, его "автомобиль-кровать" привлек внимание правоохранителей — транспортное средство было остановлено на государственной трассе Ранинагар–Домкал, а позже и вовсе демонтировано из-за угрозы заторов на дороге.

Ранее Фокус сообщал, что турист наблюдал за тем, как волны уносят его машину. На пляже разыгралась странная сцена. Двое мужчин беспомощно бежали за машиной, которую стремительно уносило в море.

Также стало известно, что загадочное фото с пляжа напугало людей. Таинственная фигура на снимке вызвала споры в соцсетях, а предупреждение спасателей лишь усилило интригу.