До РФ з "Асканії Нової" вивезли тварин на 22 млн грн: "директору" оголошено підозру

Псевдодиректор вивіз з заповідника до РФ зебр Чапмана, американських бізонів, оленів Давида та коней Пржевальського, повідомляють в Офісі генпрокурора.

Related video

Біосферний заповідник "Асканія Нова" ім. Ф.Е. Фальц-Фейна на окупованому росіянами Лівобережжі Херсонщини втрачає червонокнижних тварин. Ставленик окупантів на посаді директора передає їх до російських заповідників, за що йому оголошено про підозру у воєнному злочині та розпочато досудове розслідування, повідомили в Офісі генерального прокурора.

У генпрокуратурі зазначають, що це перший випадок підозри у вчиненні воєнного злочину проти природно-заповідного фонду України.

Слідство виявило, що підозрюваний "директор" передав рідкісних тварин до російського природного біосферного заповідника "Ростовський" та асоціації "Жива природа степу". Серед викрадених тварин по дві особини зебри Чапмана, бізона американського, коня Пржевальського та оленя Давида. Зазначається, що олені Давида та коні Пржевальського занесені до Червоної Книги України й підлягають особливій охороні. Загалом злочин наніс заповіднику 22 млн грн збитків.

"Директора" заповідника підозрюють у викраденні 8 тварин Фото: Офіс генпрокурора

Ставленику окупантів повідомили про підозру за ч. 2 ст. 28 і ч. 1 ст. 438 КК України — йому інкримінують порушення законів та звичаїв війни, вчинене за попередньою змовою групою осіб. Інших причетних до злочину встановлює слідство, досудове розслідування веде слідче управління ГУНП в Херсонській області.

У поліції Херсонської області зазначили, що про підозру повідомлено 48-річному жителеві Херсона, який добровільно пішов на співпрацю з окупантами та незаконно обійняв посаду директора заповідника. Якщо провину буде доведено, за вчинення воєнного злочину передбачено 12 років ув'язнення. У поліції також зазначають, що це вже друга підозра щодо так званого "директора", раніше йому вже інкримінували злочин проти національної безпеки України — колабораційну діяльність.

Псевдодиректору заповідника раніше оголошували підозру в колабораційній діяльності Фото: Facebook / Поліція Херсонської області

Зазначається також, що заповідник "Асканія Нова" включено до міжнародної мережі біосферних резерватів за програмою ЮНЕСКО і має захищатися від розграбування Гаазькою Конвенцією. Тож незаконна передача тварин порушує не лише закон України, а й міжнародні угоди.

Нагадаємо, 19 серпня в Херсонській ОВА повідомляли про те, що окупанти розграбували заповідник "Асканія Нова" і вивезли частину червонокнижних тварин до окупованого Криму та Росії.

Також 30 вересня підозру в колабораціонізмі було оголошено працівнику одного з ТЦК в Одеській області, повідомляв Офіс генпрокурора. Повідомлялося, що 2022 року підозрюваний працював інспектором виправної колонії в Херсонській області та після окупації перейшов на бік ворога. Після звільнення ЗСУ частини окупованої Херсонщини чоловік мобілізувався до українського війська та влаштувався до ТЦК.