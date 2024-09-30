В Одеській області повідомлено про підозру в колабораційній діяльності працівнику ТЦК

За інформацією Офісу генпрокурора, підозрюваний у 2022 році працював на посаді інспектора виправної колонії та після окупації території перейшов на бік ворога. Після звільнення він мобілізувався та влаштувався на роботу в одному із ТЦК Одеської області.

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В Одеській області повідомлено про підозру в колабораційній діяльності працівнику територіального центру комплектування та соціальної підтримки (ТЦК), який під час окупації частини території Херсонської області співпрацював із ворогом. Про це повідомляє Офіс генерального прокурора.

По версії слідчих підозрюваний у 2022 році працював в Херсонській області на посаді інспектора однієї з виправних колоній. Після того, як російські війська окупували частину території, він долучився до них та працював до звільнення Херсонщини Збройними силами України. Уже після звільнення території чоловік мобілізувався та влаштувався на роботу в один із ТЦК Одеської області.

Наразі чоловіку повідомлено про підозру у колабораційній діяльності (ч. 7 ст. 111-1 КК України) та обрано запобіжний захід. Досудове розслідування відносно нього триває.

Раніше Фокус писав, що у квітні ДБР завершило розслідування кримінального провадження щодо незаконного збагачення колишнього начальника Одеського обласного територіального центру комплектування та соціальної підтримки Євгена Борисова. Судом було призначено запобіжний захід у вигляді тримання під вартою з можливістю внесення застави у сумі 150 млн гривень, однак згодом сума застави була зменшена до 12 млн гривень.

Після виходу із СІЗО Євгена Борисова знову затримали. За інформацією правоохоронців після сплати застави та виходу зі слідчого ізолятора він збирався виїхати за кордон, щоб переховуватися від слідства.

Нагадаємо, що до суду надійшов обвинувальний акт стосовно колишнього начальника Запорізького обласного ТЦК. Він незаконно залучав трьох своїх підлеглих до виконання ремонтних робіт та виплачував їм додаткову винагороду, чим спричинив збитки державі.