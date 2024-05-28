Ексначальника одеського ТЦК Борисова затримали після виходу із СІЗО: що інкримінують (відео)

Цього разу колишнього керівника військкомату підозрюють у легалізації незаконних доходів. За версією ДБР, він "відмив" понад 142 млн гривень.

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28 травня ексначальника Одеського обласного ТЦК та СП Євгена Борисова затримали після внесення застави у сумі 12 млн гривень за попереднім обвинуваченням. Про це повідомляє Державне бюро розслідувань.

Як зазначається, правоохоронці отримали інформацію, що після сплати застави та виходу зі слідчого ізолятора, фігурант збирався виїхати за кордон, щоб переховуватися від слідства.

Чоловіку вже повідомлено про нову підозру в організації легалізації незаконних доходів на суму у понад 142 млн гривень (ч. 3 ст. 27, ч. 3 ст. 209 КК України).

Загалом проти Борисова порушено кримінальне провадження за декількома статтями Кримінального кодексу.

Колишньому військкому вже було повідомлено про підозри:

у набутті особою, уповноваженою на виконання функцій держави активів, вартість яких більш ніж на шість тисяч п’ятсот неоподатковуваних мінімумів доходів громадян перевищує її законні доходи (ст. 368-5 КК України);

у неявці вчасно на службу без поважних причин військовослужбовцем, вчинене в умовах воєнного стану – вчиненні кримінального правопорушення (ч. 5 ст. 407 КК України);

в ухиленні військовослужбовця від несення обов’язків військової служби шляхом обману, вчинене в умовах воєнного стану (ч. 4 ст. 409 КК України).

Санкції статей передбачають покарання у вигляді позбавлення волі на строк до 10 років.

Спочатку суд призначив йому запобіжний захід у вигляді тримання під вартою з можливістю внесення застави у сумі 150 млн гривень, однак суди поступово зменшили суму застави до 12 млн гривень.

Як повідомили в Офісі генпрокурора, суд наклав арешт віллу в Іспанії та офісне приміщення, які належать ексвійськкому. Також судом накладено арешт на 9 земельних ділянок, два будинки, домоволодіння, дві квартири та 1/3 квартири, 6 елітних автомобілів.

Нагадаємо, у квітні ДБР завершило розслідування кримінального провадження щодо незаконного збагачення колишнього начальника Одеського обласного територіального центру комплектування та соціальної підтримки Євгена Борисова.