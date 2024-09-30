Залучав підлеглих до ремонтів родичів: судитимуть ексначальника Запорізьского ТЦК (фото)

За інформацією Офісу генпрокурора, обвинуваченому інкримінується зловживання службовим становищем і пособництво в ухиленні військовослужбовця від несення обов’язків військової служби шляхом обману. Окрім того, він є фігурантом ще однієї справи щодо перевищення службових повноважень.

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Прокурори Запорізької спеціалізованої прокуратури у сфері оборони Східного регіону направили до суду обвинувальний акт стосовно колишнього начальника Запорізького обласного територіального центру комплектування та соціальної підтримки. Він незаконно залучав трьох своїх підлеглих до виконання ремонтних робіт. Це відбувалось на об’єктах нерухомості, що належали чоловікові та членам його родини, повідомляє Офіс генерального прокурора.

Зазначається, що обвинувачений із використанням свого службового становища безпідставно виплатив цим військовослужбовцям додаткову винагороду на суму майже 270 тис. грн. Своїми протиправними діями він спричинив збитки державі.

Чоловіку інкриміновано зловживання службовим становищем і пособництво в ухиленні військовослужбовця від несення обов’язків військової служби шляхом обману (ч. 1 ст. 364, ч. 5 ст. 27, ч. 2 ст. 28 ч. 4 ст. 409 КК України). Окрім цього, триває судовий розгляд стосовно експосадовця в іншому кримінальному провадженні щодо перевищення ним службових повноважень.

Експосадовець ТЦК залучав людей до ремонтних робіт вдома Фото: Офіс генерального прокурора

Будинок, на який залучались до роботи військовослужбовці Фото: Офіс генерального прокурора

Нагадаємо, раніше слідчі ДБР завершили збирання доказів проти співробітників ТЦК, які брали хабарі від ухилянтів від мобілізації. Фігуранти пропонували "клієнтам" різні послуги, вартість яких варіювалася від 1 500 до 4 000 дол.

Також раніше повідомлялось, що ексначальника одеського ТЦК Євгена Борисова затримали після виходу із СІЗО. Раніше його затримували після внесення застави у сумі 12 млн гривень за попереднім обвинуваченням. Після сплати застави та виходу зі слідчого ізолятора фігурант збирався виїхати за кордон, щоб переховуватися від слідства.