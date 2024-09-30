Привлекал подчиненных к ремонтам родственников: будут судить экс-начальника Запорожского ТЦК (фото)

По информации Офиса генпрокурора, обвиняемому инкриминируется злоупотребление служебным положением и пособничество в уклонении военнослужащего от несения обязанностей военной службы путем обмана. Кроме того, он является фигурантом еще одного дела о превышении служебных полномочий.

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Прокуроры Запорожской специализированной прокуратуры в сфере обороны Восточного региона направили в суд обвинительный акт в отношении бывшего начальника Запорожского областного территориального центра комплектования и социальной поддержки. Он незаконно привлекал трех своих подчиненных к выполнению ремонтных работ. Это происходило на объектах недвижимости, принадлежавших мужчине и членам его семьи, сообщает Офис генерального прокурора.

Отмечается, что обвиняемый с использованием своего служебного положения безосновательно выплатил этим военнослужащим дополнительное вознаграждение на сумму почти 270 тыс. грн. Своими противоправными действиями он нанес ущерб государству.

Мужчине инкриминируется злоупотребление служебным положением и пособничество в уклонении военнослужащего от несения обязанностей военной службы путем обмана (ч. 1 ст. 364, ч. 5 ст. 27, ч. 2 ст. 28 ч. 4 ст. 409 УК Украины). Кроме этого, продолжается судебное разбирательство в отношении экс-чиновника в другом уголовном производстве о превышении им служебных полномочий.

Экс-чиновник ТЦК привлекал людей к ремонтным работам дома Фото: Офис генерального прокурора

Дом, на который привлекались к работе военнослужащие Фото: Офис генерального прокурора

Напомним, ранее следователи ГБР завершили сбор доказательств против сотрудников ТЦК, которые брали взятки от уклонистов от мобилизации. Фигуранты предлагали "клиентам" различные услуги, стоимость которых варьировалась от 1 500 до 4 000 долл.

Также ранее сообщалось, что экс-начальника одесского ТЦК Евгения Борисова задержали после выхода из СИЗО. Ранее его задерживали после внесения залога в сумме 12 млн гривен по предыдущему обвинению. После уплаты залога и выхода из следственного изолятора, фигурант собирался выехать за границу, чтобы скрываться от следствия.