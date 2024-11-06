В РФ из "Аскании Новой" вывезли животных на 22 млн грн: "директору" объявлено подозрение

Псевдодиректор вывез из заповедника в РФ зебр Чапмана, американских бизонов, оленей Давида и лошадей Пржевальского, сообщают в Офисе генпрокурора.

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Биосферный заповедник "Аскания Нова" им. Ф.Э. Фальц-Фейна на оккупированном россиянами Левобережье Херсонщины теряет краснокнижных животных. Ставленник оккупантов в должности директора передает их в российские заповедники, за что ему объявлено о подозрении в военном преступлении и начато досудебное расследование, сообщили в Офисе генерального прокурора.

В генпрокуратуре отмечают, что это первый случай подозрения в совершении военного преступления против природно-заповедного фонда Украины.

Следствие обнаружило, что подозреваемый "директор" передал редких животных в российский природный биосферный заповедник "Ростовский" и ассоциацию "Живая природа степи". Среди похищенных животных по две особи зебры Чапмана, бизона американского, лошади Пржевальского и оленя Давида. Отмечается, что олени Давида и лошади Пржевальского занесены в Красную книгу Украины и подлежат особой охране. В целом преступление нанесло заповеднику 22 млн грн убытков.

"Директора" заповедника подозревают в похищении 8 животных Фото: Офис генпрокурора

Ставленнику оккупантов сообщили о подозрении по ч. 2 ст. 28 и ч. 1 ст. 438 УК Украины — ему инкриминируют нарушение законов и обычаев войны, совершенное по предварительному сговору группой лиц. Остальных причастных к преступлению устанавливает следствие, досудебное расследование ведет следственное управление ГУНП в Херсонской области.

В полиции Херсонской области отметили, что о подозрении сообщено 48-летнему жителю Херсона, который добровольно пошел на сотрудничество с оккупантами и незаконно занял должность директора заповедника. Если вина будет доказана, за совершение военного преступления предусмотрено 12 лет заключения. В полиции также отмечают, что это уже второе подозрение в отношении так называемого "директора", ранее ему уже инкриминировали преступление против национальной безопасности Украины — коллаборационную деятельность.

Псевдодиректору заповедника ранее объявляли подозрение в коллаборационной деятельности Фото: Facebook / Полиция Херсонской области

Отмечается также, что заповедник "Аскания Нова" включен в международную сеть биосферных резерватов по программе ЮНЕСКО и должен защищаться от разграбления Гаагской Конвенцией. Поэтому незаконная передача животных нарушает не только закон Украины, но и международные соглашения.

Напомним, 19 августа в Херсонской ОГА сообщали о том, что оккупанты разграбили заповедник "Аскания Нова" и вывезли часть краснокнижных животных в оккупированный Крым и Россию.

Также 30 сентября подозрение в коллаборационизме было объявлено работнику одного из ТЦК в Одесской области, сообщал Офис генпрокурора. Сообщалось, что в 2022 году подозреваемый работал инспектором исправительной колонии в Херсонской области и после оккупации перешел на сторону врага. После освобождения ВСУ части оккупированной Херсонщины мужчина мобилизовался в украинскую армию и устроился в ТЦК.