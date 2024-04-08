Загибель бійця на фронті: чи можна успадкувати одноразову грошову допомогу

Юристи зазначають, що зарплату, пенсію, стипендію, аліменти, допомогу та інші соціальні виплати військовослужбовця дійсно можна успадкувати, але за деяких умов.

Related video

Військові, які приєдналися до оборони України від російських загарбників після повномасштабного вторгнення ЗС РФ 22 лютого 2024 року, отримують одноразову матеріальну допомогу від держави у разі загибелі чи поранення. У спільноті "Право на захист" на сторінці в соціальній мережі Facebook пояснили, чи можуть успадкувати цю допомогу родичі військовослужбовця.

Зазначається, що одноразова грошова допомога членам сім'ї надається на підставі заяви про перерахування коштів. Документ членам сім'ї потрібно надати місцевому органу соціального захисту населення у паперовій або електронній формі, в ній потрібно зазначити банківський рахунок. За малолітніх чи неповнолітніх дітей заяву може підготувати:

інший з батьків;

опікун;

піклувальник;

інший законний представник.

Важливо

За заповітом або за законом. Як правильно оформити право на спадщину в Україні

Заява та необхідні документи можуть подаватися через центр надання адміністративних послуг. Разом з тим, відповідно до Цивільного Кодексу України, Стаття 1227 визначає, що зарплата, пенсія, стипендія, аліменти, допомога у зв'язку з тимчасовою непрацездатністю, відшкодування у зв'язку з каліцтвом або іншим ушкодженням здоров'я, інші соціальні виплати, які належали спадкодавцеві, але він їх не встиг отримати під час життя, віддаються членам його сім'ї, а якщо їх немає — стають частиною спадщини.

Експерти зауважують, що відповідно до Порядку призначення та виплати одноразової допомоги в разі загибелі (смерті) або інвалідності деяких категорій осіб відповідно до Закону України "Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту":

сума одноразової грошової допомоги, яка належала особі, зазначеній у абзацах сьомому-дванадцятому пункту 2 цього Порядку, і залишилася неодержаною у зв’язку з її смертю, виплачується місцевим органом соціального захисту населення за задекларованим/зареєстрованим місцем проживання (перебування) або адресою фактичного місця проживання (для внутрішньо переміщених осіб) померлого одержувача одноразової грошової допомоги рівними частинами іншим членам сім’ї, які мають право на її отримання відповідно до рішення міжвідомчої комісії, а в разі їх відсутності сума одноразової грошової допомоги входить до складу спадщини.

Тобто, якщо члени сім’ї визначені Порядком – відсутні, одноразова матеріальна допомога включається до загальних положень спадкування.

Важливо

І майно, і борги – у спадок. Як змінились правила спадкування в Україні та чи потрібен заповіт

Тим часом 5 квітня стало відомо, що Кабінет міністрів України (КМУ) дозволив держслужбовцям та працівникам критичної інфраструктури заповідати своїм родичам державну грошову допомогу, у разі своєї загибелі. Для цього потрібно у довільній формі підготувати особисте розпорядження та засвідчити документ у нотаріуса. Також нагадаємо, як українцям, які хочуть передати спадщину своїм родичам, правильно скласти заповіт,