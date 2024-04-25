Удалось восстановить 70%: в КГГА рассказали о состоянии поврежденной РФ энергоинфраструктуры

В рамках подготовки к отопительному сезону планируется вернуть в энергосистему еще большие объемы утраченной мощности, заверил заместитель председателя КГГА.

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В Киеве продолжаются работы по восстановлению оборудования после массированных атак Российской Федерации на энергетическую инфраструктуру. Специалисты отремонтировали уже более тысячи единиц оборудования, что составляет 70% от того, что поразили вражеские ракеты и дроны. Об этом в четверг, 25 апреля, сообщил заместитель председателя Киевской городской государственной администрации (КГГА) Петр Пантелеев.

Чиновник отметил, что работы не прекращаются и являются приоритетными. В рамках подготовки к следующему отопительному сезону запланирован комплекс мероприятий, что позволит вернуть системе еще большие объемы утраченной энергомощности. Пантелеев заявил о начале гидравлических испытаний сети.

"К сожалению, этот процесс сопровождается необходимостью прекратить поставки горячей воды по сетям на определенный период. Но именно такие испытания позволяют выявить аварийные участки трубопроводов и заменить их", — сказал он.

По его словам, несмотря на постоянные российские ракетные атаки на объекты энергоинфраструктуры, предыдущий отопительный сезон прошел достаточно стабильно.

"Благодаря системной подготовке в прошлом году, в частности полноценному проведению гидравлических испытаний и тщательной диагностике трубопроводов, уровень аварийности во время этого отопительного сезона уменьшился на 15%. Поэтому эта работа себя оправдывает, и мы будем тщательно ее выполнять", — сказал Пантелеев.

Напомним, 19 апреля член комитета Верховной рады по вопросам энергетики Алексей Кучеренко заявил, что в Украине могут повысить тарифы на свет на 33%. По его словам, себестоимость электроэнергии составляет 3,5 гривны, тогда как сейчас украинцы платят 2,64 гривны за киловатт.

24 апреля министр энергетики Герман Галущенко заявил, что с 1 мая в Украине не вырастут тарифы на электроэнергию. В то же время в аналитическом центре Dixi Group считают, что в целом избежать повышения тарифов не удастся.