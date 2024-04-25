Вдалося відновити 70%: у КМДА розповіли про стан пошкодженої РФ енергоінфраструктури

У межах підготовки до опалювального сезону планується повернути до енергосистеми ще більші обсяги втраченої потужності, запевнив заступник голови КМДА.

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У Києві тривають роботи з відновлення обладнання після масованих атак Російської Федерації на енергетичну інфраструктуру. Фахівці відремонтували вже більше тисячі одиниць обладнання, що становить 70% від того, що уразили ворожі ракети та дрони. Про це у четвер, 25 квітня, повідомив заступник голови Київської міської державної адміністрації (КМДА) Петро Пантелеєв.

Посадовець зазначив, що роботи не припиняються і є пріоритетними. У межах підготовки до наступного опалювального сезону запланований комплекс заходів, що дасть змогу повернути системі ще більші обсяги втраченої енергопотужності. Пантелеєв заявив про початок гідравлічних випробувань мережі.

"На жаль, цей процес супроводжується необхідністю припинити постачання гарячої води мережами на певний період. Але саме такі випробування дозволяють виявити аварійні ділянки трубопроводів і замінити їх", — сказав він.

За його словами, попри постійні російські ракетні атаки на об’єкти енергоінфраструктури, попередній опалювальний сезон пройшов досить стабільно.

"Завдяки системній підготовці минулого року, зокрема повноцінному проведенню гідравлічних випробувань і ретельній діагностиці трубопроводів, рівень аварійності під час цього опалювального сезону зменшився на 15%. Тому ця робота себе виправдовує, і ми ретельно її виконуватимемо", — сказав Пантелеєв.

Нагадаємо, 19 квітня член комітету Верховної ради з питань енергетики Олексій Кучеренко заявив, що в Україні можуть підвищити тарифи на світло на 33%. За його словами, собівартість електроенергії складає 3,5 гривні, тоді як зараз українці платять 2,64 гривні за кіловат.

24 квітня міністр енергетики Герман Галущенко заявив, що з 1 травня в Україні не зростуть тарифи на електроенергію. Водночас в аналітичному центрі Dixi Group вважають, що загалом уникнути підвищення тарифів не вдасться.