Минобороны выплатит военным по 2500 грн ко Дню защитников и защитниц Украины

Премию не получат солдаты-срочники, курсанты, которые не проходили военную службу и военнослужащие, на счету которых есть дисциплинарные взыскания.

Военнослужащие Вооруженных сил и Главного управления разведки получат денежную премию в размере 2500 гривен ко Дню защитников и защитниц Украины, который отмечается 14 октября. Соответствующее поручение №16196/з во вторник, 12 октября, подписал министр обороны Андрей Таран, передает портал Ukrainian Military Pages.

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"По итогам работы в январе-сентябре 2021 и по случаю Дня защитников и защитниц Украины позволяю поощрить военнослужащих, не имеющих не снятых дисциплинарных взысканий (…) денежной премией в размере 2500 гривен (до выдачи на руки)", — говорится в документе.

В то же время премию к празднику не получат военнослужащие срочной службы и курсанты из числа граждан, которые не проходили военную службу.

Тем временем киевские власти рассказали, какие мероприятия, приуроченные к празднику, пройдут в столице.

14 октября состоится Церемония возложения цветов к памятному кресту на Аллее Героев Небесной Сотни и Мемориального комплекса Героям киевлянам, погибшим за независимость, суверенитет и территориальную целостность Украины.

14 октября состоится праздничная художественная акция, посвященная Дню защитников и защитниц Украины на территории Певческого поля в Печерском ландшафтном парке.

14 октября в сети кинотеатров коммунального предприятия "Киевкинофильм" состоится показ документальных фильмов на соответствующую тематику.

С 11 по 24 октября в Национальном историко-архитектурном музее "Киевская крепость" будет проходить выставка из фондов музея "Казацкая слава бессмертна".

С 12 по 17 октября проходит национально-патриотический проект "Защитникам родной земли…", который предусматривает участие воспитанников Киевского городского дворца детей и юношества в ритуале чествования защитников Украины в Зале памяти Мемориального комплекса Министерства обороны Украины; участие в квесте "Мы маленькие казачата"; онлайн-поздравление воспитанников детских творческих художественных коллективов; выставка творческих работ воспитанников отдела народного творчества.

С 11 по 15 октября в читальном зале Государственного архива Киева проходит выставка архивных документов, посвященных Дню защитников и защитниц Украины.

С 13 по 17 октября проходит статический показ современных образцов вооружения и техники сил безопасности и обороны на Михайловской площади и Владимирском проезде.

Напомним, в прошлом году к этому празднику КГГА предоставила денежную помощь в размере 1500 грн членам семей погибших участников Революции Достоинства, бойцов-добровольцев, которые участвовали в АТО, а также Героев Украины, удостоенных этого звания посмертно.

Также тогда президент Владимир Зеленский отправился к украинским бойцам на Донбасс. Подробнее об этой поездке читайте в материале Фокуса.