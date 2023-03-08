Не тюльпаном єдиним. Топ 5 небанальних варіантів букетів

У всіх нас у житті є особливі жінки — чи то наші матері, партнери, дочки чи навіть колеги. Цей день, присвячений виключно жінкам, потрібно нагадати про їхню важливу роль, яку вони відіграють у житті всіх, хто їх оточує. Що може бути кращим, ніж показати це красивим букетом квітів у Міжнародний жіночий день. Фокус пропонує 5 варіантів незвичайних кольорів для унікального букету на свято.

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Тим не менш, ви можете поставити запитання, які квіти придбати у весняне свято. Тюльпани були і залишаються класичним символом 8 Березня. Тюльпани, як посли весни, і від початку свята ці квіти дарують у жіночий день.

Фокус зібрав низку різноманітних варіантів, які квіти дарувати різним жінкам у вашому житті.

Квіти для мами або бабусі на 8 березня. Ідеальним вибором квітів буде букет із лілій, ромашок чи хризантем. Якщо хочете зробити щось оригінальніше, ви можете вибрати орхідеї, кали або анемони.

[ + – ] Анемона Фото: Getty Images [ + – ] Калли Фото: Getty Images

Квіти для сестри можуть бути трохи грайливішими. Ви можете вибрати маргаритки, нарциси або дзвіночки. Для більш оригінального букета оберіть ранункулюси.

[ + – ] Ранункулюс Фото: Getty Images

Квіти для коханої на 8 Березня, звичайно, можуть бути троянди. Для цього свята рекомендуємо вибрати не лише червоні, а й рожеві, ніжно-рожеві, білі троянди, а також кущові. Якщо ви хочете здивувати чимось новим та оригінальним, рекомендуємо вибирати піоноподібні троянди чи гортензії.

[ + – ] Півоноподібні троянди Фото: Getty Images [ + – ] Гортензія Фото: Getty Images

Квіти для колеги. Ідеально підійдуть як традиційні тюльпани, так і стильні букети з ірисів або нарцисів.

[ + – ] Нарциси Фото: Getty Images

Букет для начальниці. Цей букет варто вибирати з особливою обережністю, тому що не прийнято дарувати одну квітку або дуже маленький букет. Прекрасно підійдуть тюльпани, альстромерії, гербери чи троянди.

[ + – ] Альстромерії Фото: Getty Images

Букет може складатися з різних кольорів, тим більше зараз квіткові магазини рясніють різноманіттям квіткових композицій.

Які квіти не потрібно дарувати

Квіти з фарбуванням. Часто у магазинах ми бачимо квіти, які забарвлені, наприклад, золотим, срібним, бронзовим кольором. Такі квіти краще залишити на тематичні заходи, але не дарувати їх на жіночий день. Крім того, квітка з таким забарвленням до вечора може в'янути.

Штучні квіти. Хоча штучні квіти можуть виглядати та пахнути майже як живі квіти, краще залишити такі квіти для декорацій, композицій чи інших заходів, які вимагають, щоб квіти простояли довго. Найчастіше багато жінок теж не люблять штучні квіти.

Жовті квіти. Жовті тюльпани подібні до прощальних вісників. На мові квітів жовтий означає ревнощі, зраду, розлуку. Навіть якщо сам букет виглядає красиво та грайливо, жінка може сприйняти жест як розрив стосунків.

Червоні гвоздики. Для більшості людей гвоздики асоціюються з квітами, розставленими біля підніжжя пам'ятника. Історично склалося так, що червоні гвоздики мають негативний символ – кров та агресію. Якщо ваша жінка не любить червоні гвоздики, то вам краще не вибирати ці квіти.