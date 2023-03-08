Не тюльпаном единым. Топ-5 небанальных вариантов букетов

У всех нас в жизни есть особенные женщины — будь то наши матери, партнеры, дочери или даже коллеги. В этот день, посвященный исключительно женщинам, нужно напомнить о их важной роли, которую они играют в жизни всех, кто их окружает. Что может быть лучше, чем показать это красивым букетом цветов в Международный женский день. Фокус предлагает 5 вариантов необычных цветов для уникального букета на праздник.

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Тем не менее, вы можете задаться вопросом, какие цветы приобрести в весенний праздник. Тюльпаны были и остаются классическим символом 8 Марта. Тюльпаны, как послы весны, и с самого начала праздника эти цветы дарят в женский день.

Фокус собрал ряд разнообразных вариантов, какие цветы дарить разным женщинам в вашей жизни.

Цветы для мамы или бабушки на 8 Марта. Идеальным выбором цветов будет букет из лилий, ромашек или хризантем. Если хотите сделать что-то более оригинальное, вы можете выбрать орхидеи, каллы или анемоны.

[ + – ] Анемона Фото: Getty Images [ + – ] Каллы Фото: Getty Images

Цветы для сестры цветы могут быть немного более игривыми. Вы можете выбрать маргаритки, нарциссы или колокольчики. Для более оригинального букета выберите ранункулюсы.

[ + – ] Ранункулюс Фото: Getty Images

Цветы для возлюбленной на 8 Марта, конечно, могут быть розы. Для этого праздника рекомендуем выбрать не только красные, но и розовые, нежно-розовые, белые розы, а также кустовые. Если вы хотите удивить чем-то новым и оригинальным, рекомендуем выбирать пионовидные розы или гортензии.

[ + – ] Пионовидные розы Фото: Getty Images [ + – ] Гортензия Фото: Getty Images

Цветы для коллеги. В этом случае идеально подойдут как традиционные тюльпаны, так и стильные букеты из ирисов или нарциссов.

[ + – ] Нарциссы Фото: Getty Images

Букет для начальницы. Этот букет следует выбирать с особой осторожностью, так как не принято дарить один цветок или очень маленький букет. Прекрасно подойдут тюльпаны, альстромерии, герберы или розы.

[ + – ] Альстромерии Фото: Getty Images

Букет может состоять из разных цветов, тем более сейчас цветочные магазины пестрят многообразием цветочных композиций.

Какие цветы не нужно дарить

Цветы с окраской. Часто в магазинах мы видим цветы, которые окрашены, например, золотым, серебряным, бронзовым цветом. Такие цветы лучше оставить для тематических мероприятий, но не выбирать дарить их на женский день. Кроме того, цветок с такой окраской к вечеру может увядать.

Искусственные цветы. Хотя искусственные цветы могут выглядеть и пахнуть почти как живые цветы, лучше оставить такие цветы для декораций, композиций или других мероприятий, требующих, чтобы цветы простояли долго. Зачастую многие женщины тоже не любят искусственные цветы.

Желтые цветы. Желтые тюльпаны подобны прощальным вестникам. На языке цветов желтый означает ревность, предательство, разлуку. Даже если сам букет выглядит красиво и игриво, женщина может воспринять жест как разрыв отношений.

Красные гвоздики. У большинства людей гвоздики ассоциируются с цветами, расставленными у подножия памятника. Исторически сложилось так, что красные гвоздики имеют негативный символ – кровь и агрессию. Если ваша женщина не любит красные гвоздики, вам лучше не выбирать эти цветы.