"Каждый год в этот день звоню маме": Зеленский поздравил украинок с 8 марта (видео)

Президент предложил мужчинам выразить слова благодарности своим матерям и женам за уважение и силу, а также почтить память женщин, которые отдали жизнь в борьбе за Украину.

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Президент Украины Владимир Зеленский поздравил украинок с Международным женским днем — Днем борьбы за права женщин. Соответствующее видео 8 марта опубликовано на официальном телеграм-канале главы государства.

Президент рассказал, что каждый год в этот день он звонит маме, а также поблагодарил супругу и женщин, с которыми он работает.

"Каждый год в этот день я благодарю, благодарю свою маму, звоню ей, благодарю за то, что в нашей семье было ее уважение. Благодарю жену за то, что мы вместе любим и за то, что у нас есть такие прекрасные дети. И благодарю женщин, которые работают со мной. Очень важно, что мы на равных как коллеги. И сегодня можно сказать разные слова, обратить внимание на разные аспекты этого дня. Каждый и каждая имеют свое мнение, как и что делать в этот день 8 марта. В этом наша сила, в этом заключается свобода. Мы равны, свободны, мы в прочной Украине", — сказал Зеленский в своем видеообращении.

Президент предложил мужчинам выразить слова благодарности своим матерям и женам за уважение и силу, а также почтить память женщин, которые отдали жизнь в борьбе за Украину.

"Мне кажется важно сегодня именно поблагодарить. Поблагодарить всех женщин, которые работают, учат, учатся, лечат, спасают, воюют. Воют за Украину. Вспомнить, подумать и поблагодарить всех женщин, которые отдали свои жизни за наше государство. Поблагодарить матерей, вспомнить, что пока мама жива ты можешь чувствовать себя ребенком. Поблагодарить любимых за уважение и силу. Вместе мы сильны. Вместе мы непобедимы", — подытожил глава государства.

Напомним, Фокус составил подборку вариантов небанальных букетов, которыми можно поздравить женщин на 8 марта.

Также напомним, 7 марта генсекретарь ООН Антониу Гутерриш заявил, что гендерное равенство в мире становится все более отдаленной целью. По его словам, для достижения Равенство между женщинами и мужчинами в мире становится все более отдаленной целью, для достижения гендерного равенства нужно еще, как минимум, три столетия.