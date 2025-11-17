Що подарувати на Різдво та Новий рік: 10 потрібних, але небанальних речей (фото)

Свята — це чудова нагода порадувати близьких не лише турботу, а й практичні речі. Нижче ми підібрали 10 варіантів, які стануть у пригоді та принесуть радість близьким людям у новорічний період.

Багато хто з нас цінує подарунки, якщо вони не лише гарні, а й полегшують повсякденне життя. Нижче — добірка із десяти ідей від Фокусу, що подарувати своїм близьким на Різдво та Новий рік. Ці речі сьогодні знадобляться кожному!

Акумуляторні грілки для рук

У наших зимових реаліях — це топ. Вони компактні та швидко нагріваються. Ідеально підходять для прогулянок у мороз або роботи на вулиці. Під час тривалого відключення світла також допоможуть трохи зігрітися.

Зарядний пристрій

Зарядна станція або павербанк — наш незмінний супутник під час відключень світла. Хороший пристрій зарядить не лише ноутбук, смартфон, а й дрібну побутову техніку. Подарунок, який зараз неможливо переоцінити.

Зарядна станція — зараз незамінний помічник Фото: EcoFlow

Термокружка або термос

Термос зараз знадобиться усім, незалежно від того, ким і де ви працюєте. Можна вибрати інноваційну модель, щоб напої залишалися гарячими протягом багатьох годин.

Ароматичні свічки

Вони створюють затишну атмосферу й допоможуть освітлити помешкання у разі відключення електрики. Зимові аромати створюють відчуття свята та затишку. Багато українських майстерень роблять свічки вручну, тому це ще й підтримка національних виробників.

Ароматичні свічки створюють затишну атмосферу Фото: Pexels

Подарунковий сертифікат

Ідеально для тих, хто любить сам вибирати, що йому потрібно. Одяг, косметика, книги, техніка, продукти — варіантів багато. Це універсальний подарунок, який точно не буде зайвим.

Зимовий текстиль

З таким подарунком довгі зимові вечори стають набагато приємнішими. Зокрема можна розглянути ковдри з підігрівом, які працюють від зарядного пристрою.

Ліхтарик на акумуляторі

Корисна річ, яка може виручити у будь-який момент: під час поїздок, перебоїв зі світлом чи роботи в темних приміщеннях. Сучасні ліхтарики легкі, потужні та довго тримають заряд.

Книга

Книга улюбленого автора — один з найкращих подарунків. Можна розглянути колекційні видання — з красивими обкладинками, якісним друком та оформленням. Вибір великий: від художньої прози до психології та мотиваційної літератури.

У книгарнях є чимало цікавих мотиваційних книжок Фото: Pexels

Тепловентилятор

Цієї зими може бути дуже холодно, тому невеликий енергоощадний обігрівач стане справжнім порятунком.

Настільний органайзер

Це практичний подарунок, який допомагає навести порядок на робочому столі чи в домі.

