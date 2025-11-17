Що подарувати на Різдво та Новий рік: 10 потрібних, але небанальних речей (фото)
Свята — це чудова нагода порадувати близьких не лише турботу, а й практичні речі. Нижче ми підібрали 10 варіантів, які стануть у пригоді та принесуть радість близьким людям у новорічний період.
Багато хто з нас цінує подарунки, якщо вони не лише гарні, а й полегшують повсякденне життя. Нижче — добірка із десяти ідей від Фокусу, що подарувати своїм близьким на Різдво та Новий рік. Ці речі сьогодні знадобляться кожному!
- Акумуляторні грілки для рук
У наших зимових реаліях — це топ. Вони компактні та швидко нагріваються. Ідеально підходять для прогулянок у мороз або роботи на вулиці. Під час тривалого відключення світла також допоможуть трохи зігрітися.
- Зарядний пристрій
Зарядна станція або павербанк — наш незмінний супутник під час відключень світла. Хороший пристрій зарядить не лише ноутбук, смартфон, а й дрібну побутову техніку. Подарунок, який зараз неможливо переоцінити.
- Термокружка або термос
Термос зараз знадобиться усім, незалежно від того, ким і де ви працюєте. Можна вибрати інноваційну модель, щоб напої залишалися гарячими протягом багатьох годин.
- Ароматичні свічки
Вони створюють затишну атмосферу й допоможуть освітлити помешкання у разі відключення електрики. Зимові аромати створюють відчуття свята та затишку. Багато українських майстерень роблять свічки вручну, тому це ще й підтримка національних виробників.
- Подарунковий сертифікат
Ідеально для тих, хто любить сам вибирати, що йому потрібно. Одяг, косметика, книги, техніка, продукти — варіантів багато. Це універсальний подарунок, який точно не буде зайвим.
- Зимовий текстиль
З таким подарунком довгі зимові вечори стають набагато приємнішими. Зокрема можна розглянути ковдри з підігрівом, які працюють від зарядного пристрою.
- Ліхтарик на акумуляторі
Корисна річ, яка може виручити у будь-який момент: під час поїздок, перебоїв зі світлом чи роботи в темних приміщеннях. Сучасні ліхтарики легкі, потужні та довго тримають заряд.
- Книга
Книга улюбленого автора — один з найкращих подарунків. Можна розглянути колекційні видання — з красивими обкладинками, якісним друком та оформленням. Вибір великий: від художньої прози до психології та мотиваційної літератури.
- Тепловентилятор
Цієї зими може бути дуже холодно, тому невеликий енергоощадний обігрівач стане справжнім порятунком.
- Настільний органайзер
Це практичний подарунок, який допомагає навести порядок на робочому столі чи в домі.
