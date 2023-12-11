Жінку чекав несподіваний "сюрприз" у черевиках, куплених на барахолці (фото)

Продавець стверджує, що клієнтка влаштувала скандал, бо намагалася отримати товар безплатно.

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Невдоволена клієнтка інтернет-барахолки Depop розповіла про неприємний "сюрприз", який чекав на неї у придбаних черевиках. Тепер жінка просить про відшкодування, пишуть автори Instagram-сторінки про драматичні покупки DM Drama.

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Чоловік знайшов на секонд-хенді річ, що коштує кілька тисяч доларів (фото)

У парі коричневих чобіт британка знайшла червоні трусики-стрінги, мереживний бюстгальтер, носок та жовтий папірець з написом від руки "Насолоджуйся". До того ж, за словами ображеної клієнтки, взуття було далеко не у тому стані, який був вказаний на сайті.

"У взутті була ношена спідня білизна, і вона має запах. Це просто дивно та неприйнятно. Чоботи також не коричневі й не в ідеальному стані, як заявлялось. Скрізь лущиться шкіра. Будь ласка, чи можна повернути мені кошти?" – написала вона у скарзі.

Своєю чергою, продавець стверджує, що клієнтка намагається отримати товар безплатно.

Британка знайшла чужі труси в куплених черевиках Фото: instagram.com/dmdrama

"Привіт, я перевірив ці черевики, там нічого не було, вони в ідеальному стані. Шкіра не лущилась", – вказується у відповіді.

Користувачі мережі почали жартувати у коментарях під скриншотом їхнього листування.

"Не розумію, навіщо люди купують товари на цих сайтах?! Якщо тобі дуже хочеться поритися у чужому смітті, то йди в комісійний магазин", "Чому вона скаржиться? Це ж бонус", "Очевидно, що намагається отримати чоботи безплатно", – пишуть вони.

Раніше Фокус писав, що іноді серед уживаних речей можна знайти "сюрпризи". Так клієнтка секонд-хенду одного разу знайшла жахливу записку в кишені піджака, який їй сподобався.

Крім того, ми розповідали, як куплена на секонд-хенді річ погубила всю родину. 30-річний британець Скотт Педен із Кембриджа ліг спати й навіть не підозрював, що вранці його світ зміниться назавжди. Чоловік і гадки не мав, що звичайна річ може зруйнувати його життя.