Что подарить ребенку на Николая: идеи под подушку для мальчика и девочки

В Украине продолжается подготовка к одному из самых ожидаемых детских праздников — Дню Святого Николая. Родители и родственники активно ищут, чем порадовать малышей, ведь традиционно именно в этот день дети находят подарки под подушкой.

При поиске презентов можно выбирать те, которые сочетают в себе развитие, полезность и радость. Фокус рассказывает об идеях подарков на День Святого Николая, который отмечают 6 декабря.

Подарок для мальчика на Николая на подарок для мальчика

Среди самых популярных категорий подарков для мальчиков — конструкторы, настольные игры и интерактивные наборы для экспериментов. Также высоким спросом пользуются машинки на радиоуправлении, 3D-пазлы и спортивные аксессуары, такие как мячи или ролики. Для младших мальчиков можно выбрать мягкие игрушки, развивающие сортеры и книжки-картинки.

Конструктор актуален для мальчиков на Николая Фото: из открытых источников

Подарок для девочки на Николая

Для девочек актуальны наборы для творчества — от создания украшений до рисования и лепки. Популярны также куклы, домики для них, интерактивные пупсы и яркие рюкзачки. Девочкам школьного возраста могут подойтисовременные гаджеты, наборы для ухода за волосами или аксессуары для хобби — например, для танцев или рукоделия.

Набор для творчества "Мастерская свечей" Фото: из открытых источников

Универсальные подарки на Николая детям

Независимо от возраста и пола, всегда уместными остаются книги, настольные игры, сладкие подарки, раскраски, теплые вещи или персонализированные сувениры. Стоит выбирать презенты, которые не только развлекут, но и будут мотивировать к обучению и развитию.

Подарок на Николая должен мотивировать к развитию Фото: Unsplash

