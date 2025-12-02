Що подарувати дитині на Миколая: ідеї під подушку для хлопчика і дівчинки

В Україні триває підготовка до одного з найочікуваніших дитячих свят — Дня Святого Миколая. Батьки та родичі активно шукають, чим потішити малечу, адже традиційно саме цього дня діти знаходять подарунки під подушкою.

Під час пошуку презентів можна обирати ті, які поєднують у собі розвиток, корисність і радість. Фокус розповідає про ідеї подарунків на День Святого Миколая, який відзначають 6 грудня.

Подарунок для хлопчика на Миколая

Серед найпопулярніших категорій подарунків для хлопчиків — конструктори, настільні ігри та інтерактивні набори для експериментів. Також високим попитом користуються машинки на радіокеруванні, 3D-пазли та спортивні аксесуари, такі як м’ячі чи ролики. Для молодших хлопчиків можна обрати м’які іграшки, розвивальні сортери та книжки-картинки.

Конструктор актуальний для хлопчиків на Миколая Фото: з відкритих джерел

Подарунок для дівчинки на Миколая

Для дівчаток актуальні набори для творчості — від створення прикрас до малювання та ліплення. Популярні також ляльки, будиночки для них, інтерактивні пупси та яскраві рюкзачки. Дівчаткам шкільного віку можуть підійти сучасні гаджети, набори для догляду за волоссям або аксесуари для хобі — наприклад, для танців чи рукоділля.

Набір для творчості "Майстерня свічок" Фото: з відкритих джерел

Універсальні подарунки на Миколая дітям

Незалежно від віку та статі, завжди доречними залишаються книги, настільні ігри, солодкі подарунки, розмальовки, теплі речі або персоналізовані сувеніри. Варто обирати презенти, які не тільки розважать, а й мотивуватимуть до навчання та розвитку.

Подарунок на Миколая має мотивувати до розвитку Фото: Unsplash

