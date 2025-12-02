6 грудня, а не 19-го: чому День Святого Миколая відзначаємо в іншу дату

Із 2023 року Україна офіційно перейшла на новоюліанський календар у межах церковної реформи. Таке рішення ухвалили Православна Церква України (ПЦУ) та Українська Греко-Католицька Церква (УГКЦ), прагнучи синхронізувати більшість релігійних свят із європейською та світовою християнською традицією.

Нова система усуває 13-денну різницю між старим юліанським та сучаснішим григоріанським календарями, тому більшість "нерухомих" свят автоматично змістилися на інші дати. Фокус розповідає, чому День Святого Миколая та інші свята тепер відзначаємо в інші дати.

Чому саме 6 грудня

За новоюліанським календарем день вшанування Святого Миколая Чудотворця припадає на 6 грудня. Саме в цей день його традиційно згадують католики та значна частина православних Церков Європи.

Перехід дозволив Україні вперше святкувати Миколая разом із більшістю християн світу.

До реформи в Україні дата 19 грудня була результатом саме "календарного зсуву" старого юліанського стилю, який на сьогодні відстає на 13 днів.

Що вирішили ПЦУ та УГКЦ

Обидві Церкви одноголосно підтримали перехід на оновлений календар, підкресливши необхідність:

наблизити українську церковну традицію до світової,

позбутися застарілих календарних неточностей,

дистанціюватися від російського релігійно-культурного впливу, який зберігає старий юліанський стиль.

ПЦУ також дозволила парафіям, які не готові одразу перейти на нову систему, тимчасово продовжувати богослужіння за юліанським календарем, надаючи гнучкий перехідний період.

Які ще свята змінили дати

Зміна торкнулася не лише Дня Святого Миколая. З 2023 року в Україні по-новому святкують і інші важливі дати:

Різдво Христове — 25 грудня (раніше — 7 січня);

Хрещення Господнє — 6 січня;

Стрітення — 2 лютого;

Благовіщення — 25 березня.

