Головні традиції на День святого Миколая — чого не можна робити та що ставити на стіл

Раніше в Україні День святого Миколая відзначали 19 грудня за юліанським календарем, однак з 2023 року згідно з григоріанського календаря, свято святого Миколая припадає саме на 6 грудня.

Святий Миколай Чудотворець – це один із найбільш шанованих святих у християнській традиції. Він вважається покровителем дітей, мандрівників, моряків і нужденних. У народних переказах його зображують як щедрого і милосердного, який допомагав тим, хто потребував допомоги. Закордонне видання Britannica розповіло про головні традиції та прикмети на День святого Миколая.

Головні традиції на День святого Миколая

Дарунки дітям

У ніч перед святом, 5 грудня, діти ставлять чобітки, шкарпетки чи коробки, куди Миколай кладе подарунки. За легендою, чемні діти отримують солодощі, фрукти або іграшки, а неслухняні – різочку (зазвичай жартівливу).

Добрі справи

Традиційно у День святого Миколая заохочується допомога нужденним, сиротам або бідним. Святий Миколай є прикладом благодійності, тому і за традиціями вітається у цей день допомагати.

Молитви та церковна служба

Традиційно у День святого Миколая у церквах проводять святкові богослужіння. Люди моляться святому Миколаю, просячи здоров’я, миру й захисту.

Прикмети на День святого Миколая

Прогноз на погоду

Якщо день на який припадає свято День святого Миколая ясний і морозний – це обіцяє хороший урожай наступного року.

Якщо на Миколая випав сніг, то зима буде затяжною і холодною. Якщо день теплий – зима буде м’якою, але літо може бути дощовим.

Заборони на День святого Миколая

Згідно з народним віруванням у День святого Миколая не можна сваритися, лаятися чи ображати когось, адже це день милосердя і добра. Крім цього, в це свято не рекомендується займатися важкою фізичною працею.

Святковий стіл на День святого Миколая

Хоча свято День святого Миколая припадає у період Різдвяного посту, традиційно стіл зазвичай прикрашають пісними, але смачними стравами. Готують борщ, рибу, вареники, кутю та узвар.

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