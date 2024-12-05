Головні традиції на День святого Миколая — чого не можна робити та що ставити на стіл
Раніше в Україні День святого Миколая відзначали 19 грудня за юліанським календарем, однак з 2023 року згідно з григоріанського календаря, свято святого Миколая припадає саме на 6 грудня.
Святий Миколай Чудотворець – це один із найбільш шанованих святих у християнській традиції. Він вважається покровителем дітей, мандрівників, моряків і нужденних. У народних переказах його зображують як щедрого і милосердного, який допомагав тим, хто потребував допомоги. Закордонне видання Britannica розповіло про головні традиції та прикмети на День святого Миколая.
Головні традиції на День святого Миколая
Дарунки дітям
У ніч перед святом, 5 грудня, діти ставлять чобітки, шкарпетки чи коробки, куди Миколай кладе подарунки. За легендою, чемні діти отримують солодощі, фрукти або іграшки, а неслухняні – різочку (зазвичай жартівливу).
Добрі справи
Традиційно у День святого Миколая заохочується допомога нужденним, сиротам або бідним. Святий Миколай є прикладом благодійності, тому і за традиціями вітається у цей день допомагати.
Молитви та церковна служба
Традиційно у День святого Миколая у церквах проводять святкові богослужіння. Люди моляться святому Миколаю, просячи здоров’я, миру й захисту.
Прикмети на День святого Миколая
Прогноз на погоду
Якщо день на який припадає свято День святого Миколая ясний і морозний – це обіцяє хороший урожай наступного року.
Якщо на Миколая випав сніг, то зима буде затяжною і холодною. Якщо день теплий – зима буде м’якою, але літо може бути дощовим.
Заборони на День святого Миколая
Згідно з народним віруванням у День святого Миколая не можна сваритися, лаятися чи ображати когось, адже це день милосердя і добра. Крім цього, в це свято не рекомендується займатися важкою фізичною працею.
Святковий стіл на День святого Миколая
Хоча свято День святого Миколая припадає у період Різдвяного посту, традиційно стіл зазвичай прикрашають пісними, але смачними стравами. Готують борщ, рибу, вареники, кутю та узвар.
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