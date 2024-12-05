Главные традиции на День святого Николая — чего нельзя делать и что ставить на стол

Ранее в Украине День святого Николая отмечали 19 декабря по юлианскому календарю, однако с 2023 года согласно григорианскому календарю, праздник святого Николая приходится именно на 6 декабря.

Святой Николай Чудотворец — это один из самых почитаемых святых в христианской традиции. Он считается покровителем детей, путешественников, моряков и нуждающихся. В народных преданиях его изображают как щедрого и милосердного, который помогал тем, кто нуждался в помощи. Зарубежное издание Britannica рассказало о главных традициях и приметах на День святого Николая.

Главные традиции на День святого Николая

Подарки детям

В ночь перед праздником, 5 декабря, дети ставят сапожки, носки или коробки, куда Николай кладет подарки. По легенде, вежливые дети получают сладости, фрукты или игрушки, а непослушные — розочку (обычно шуточную).

Добрые дела

Традиционно в День святого Николая поощряется помощь нуждающимся, сиротам или бедным. Святой Николай является примером благотворительности, поэтому и по традициям приветствуется в этот день помогать.

Молитвы и церковная служба

Традиционно в День святого Николая в церквях проводят праздничные богослужения. Люди молятся святому Николаю, прося здоровья, мира и защиты.

Приметы на День святого Николая

Прогноз на погоду

Если день на который припадает праздник День святого Николая ясный и морозный — это сулит хороший урожай в следующем году.

Если на Николая выпал снег, то зима будет затяжной и холодной. Если день теплый — зима будет мягкой, но лето может быть дождливым.

Запреты на День святого Николая

Согласно народным верованиям в День святого Николая нельзя ссориться, ругаться или обижать кого-то, ведь это день милосердия и добра. Кроме этого, в этот праздник не рекомендуется заниматься тяжелым физическим трудом.

Праздничный стол на День святого Николая

Хотя праздник День святого Николая приходится в период Рождественского поста, традиционно стол обычно украшают постными, но вкусными блюдами. Готовят борщ, рыбу, вареники, кутью и узвар.

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