6 декабря, а не 19-го: почему День Святого Николая отмечаем в другую дату

С 2023 года Украина официально перешла на новоюлианский календарь в рамках церковной реформы. Такое решение приняли Православная Церковь Украины (ПЦУ) и Украинская Греко-Католическая Церковь (УГКЦ), стремясь синхронизировать большинство религиозных праздников с европейской и мировой христианской традицией.

Новая система устраняет 13-дневную разницу между старым юлианским и более современным григорианским календарями, поэтому большинство "неподвижных" праздников автоматически сместились на другие даты. Фокус рассказывает, почему День Святого Николая и другие праздники теперь отмечаем в другие даты.

Почему именно 6 декабря

По новоюлианскому календарю день почитания Святого Николая Чудотворца приходится на 6 декабря. Именно в этот день его традиционно вспоминают католики и значительная часть православных Церквей Европы.

Переход позволил Украине впервые праздновать Николая вместе с большинством христиан мира.

До реформы в Украине дата 19 декабря была результатом именно "календарного сдвига" старого юлианского стиля, который на сегодня отстает на 13 дней.

Что решили ПЦУ и УГКЦ

Обе Церкви единогласно поддержали переход на обновленный календарь, подчеркнув необходимость:

приблизить украинскую церковную традицию к мировой,

избавиться от устаревших календарных неточностей,

дистанцироваться от российского религиозно-культурного влияния, которое сохраняет старый юлианский стиль.

ПЦУ также позволила приходам, которые не готовы сразу перейти на новую систему, временно продолжать богослужения по юлианскому календарю, предоставляя гибкий переходный период.

Какие еще праздники изменили даты

Изменение коснулось не только Дня Святого Николая. С 2023 года в Украине по-новому празднуют и другие важные даты:

Рождество Христово — 25 декабря (ранее — 7 января);

Крещение Господне — 6 января;

Сретение — 2 февраля;

Благовещение — 25 марта.

